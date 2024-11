Auszeichnung für Martin Gross: Auf den Spuren der Erdgeschichte

Der Erzherzog-Johann-Preis des Landes Steiermark wurde geschaffen, um herausragende Leistungen in allen wissenschaftlichen Bereichen zu würdigen, die zur politischen, geisteswissenschaftlichen und technologischen Entwicklung der steirischen Gesellschaft beitragen und den joanneischen Geist lebendig halten. Im Jahr 2024 geht diese angesehene Auszeichnung an den Paläontologen Martin Gross, einen langjährigen Mitarbeiter der Abteilung Naturkunde im Universalmuseum Joanneum.

Gross als Experte für Ostrakoden

Seit 2003 ist Martin Gross als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Naturkunde, speziell in der Sammlung für Geologie und Paläontologie, am Universalmuseum Joanneum tätig. Der habilitierte Paläontologe gilt als Experte für Ostrakoden – fossile Kleinkrebse, die wichtige Hinweise auf vergangene Umweltbedingungen und zur Altersbestimmung von Gesteinsschichten in Mitteleuropa und Südamerika liefern.

Erdgeschichte des Steirischen Beckens

Bereits seit seiner Studienzeit befasst sich Gross intensiv mit der Erdgeschichte des Steirischen Beckens. Dieses Wissen nutzt er, um ähnliche Fragestellungen im westlichen Amazonasbecken zu erforschen. Seine Arbeit hat zahlreiche Kooperationen mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen und Fachkollegen hervorgebracht.

Gross als Verkörperung des joanneischen Gedankens

Die Geschäftsführung betonte, dass seine Forschung und sein Engagement für die Erdgeschichte der Steiermark ein herausragendes Beispiel für den joanneischen Gedanken seien: Wissenschaft, Bildung und Fortschritt im Sinne des Gemeinwohls einzusetzen. Die Erkenntnisse aus seiner Arbeit im Steirischen Becken würden nicht nur wertvolle Beiträge zur Geologie leisten, sondern auch eine solide Grundlage für zukünftige Entwicklungen und wissenschaftliche Untersuchungen bieten. „Wir sind stolz, einen so engagierten und visionären Forscher in unserem Team zu haben, und gratulieren Martin Gross sehr herzlich zum Erhalt des Erzherzog-Johann-Preises“, so die Geschäftsführung des Universalmuseums Joanneum Marko Mele und Josef Schrammel.

Geschichte vom Steirischen Becken

Gesteine speichern Ereignisse aus einer bestimmten Zeit und helfen so, die Erdgeschichte zu verstehen. Um diese Geschichte im Steirischen Becken zu erfassen, ist es wichtig, die Gesteinsschichten dort genau zu ordnen und zu beschreiben. Mit seiner Arbeit „The lithostratigraphic units of Austria: Cenozoic Era(them) – Styrian Basin“ hat Martin Gross ein umfassendes Nachschlagewerk geschaffen, das die geologischen Einheiten des Steirischen Beckens historisch einordnet, detailliert beschreibt und in zeitlichem und räumlichem Zusammenhang darstellt.

Jahrelange Forschung

Grundlage dafür sind seine eigenen wissenschaftlichen Forschungen und Geländearbeiten der letzten 30 Jahre sowie eine gründliche Auswertung von Fachliteratur aus zwei Jahrhunderten. Dieses Werk bildet eine solide Basis für künftige geologische Untersuchungen und Kartierungen des Beckens, die über die Steiermark hinaus von Bedeutung sind. Das Wissen über den Untergrund ist nicht nur wissenschaftlich wertvoll, sondern auch praktisch wichtig für Rohstoffgewinnung, Bauwirtschaft sowie Energie- und Wasserversorgung in der Region.

©Land Steiermark/Foto Fischer Martin Gross erhielt eine Auszeichnung für seine herausragenden wissenschaftlichen Forschungen.

Forschung im Sinne von Erzherzog Johann

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Steiermark, die als Fortführung von Erzherzog Johanns Auftrag gesehen werden kann, eine „Gebirgskarte von Steyermark“ zu erstellen. Dafür ist eine exakte Definition der kartierbaren lithostratigraphischen Gesteinseinheiten unerlässlich. Die Kombination aus geologischer Karte und stratigraphischer Tabelle bildet die Grundlage für ein umfassendes Verständnis der Landschaftsentwicklung, des Klimas und der Lebenswelt im Steirischen Becken während des Zeitraums von etwa 18 bis 1,5 Millionen Jahren vor unserer Zeit.