Demo für Hallenbad in Klagenfurt: „Ich will, dass etwas weitergeht“

Am 9. November findet die Demonstration für ein Hallenbad in Klagenfurt am Neuen Platz statt.

Am 9. November findet die Demonstration für ein Hallenbad in Klagenfurt am Neuen Platz statt.

Der Wirbel um das Klagenfurter Hallenbad entwickelt sich zunehmend zu einer „neverending Story“. Bereits vor über drei Jahren musste das alte Bad in der Landeshauptstadt aus Sicherheitsgründen seine Pforten schließen, der Bau eines neuen Hallenbads ist zwar in Planung, die Umsetzung schreitet jedoch aufgrund bürokratischer Hürden nur langsam voran. Einer Klagenfurterin reicht es nun. Gudrun Thun-Hohenstein organisiert am 9. November eine Standdemonstration auf dem Neuen Platz vor dem Rathaus, um für ein neues Hallenbad in Klagenfurt zu kämpfen. Wir haben mit der 69-Jährigen über ihre Ambitionen gesprochen.

Thun-Hohensteiner will, dass „für alle Klagenfurter etwas weitergeht“

„Ich habe vier Enkelkinder, mit denen ich irrsinnig gerne ins Hallenbad gegangen bin – im Winter gibt es in Klagenfurt sonst nicht viele Freizeitangebote für Kinder“, erklärt Thun-Hohenstein im 5-Minuten-Interview. Doch nicht nur für ihre Enkel, auch für ihre eigene Gesundheit war der Besuch im Hallenbad für die Seniorin wichtig und sie betont: „Ob für Kinder, Pensionisten, Sportvereine – das Hallenbad war ein Treffpunkt für Jung und Alt. Jetzt haben wir drei Monate im Jahr den See und im Winter müssen wir weite Strecken in Kauf nehmen, um zu schwimmen oder in die Sauna zu gehen.“ Deswegen hat sich die 69-Jährige dazu entschlossen, eine Demonstration für ein neues Hallenbad zu organisieren. Sie will etwas bewegen. „Für mich ist es die erste Aktion dieser Art. Aber ich will nicht mehr tatenlos zusehen, dass viel geredet wird und nichts passiert. Ich will für alle Klagenfurter, dass etwas weitergeht“, zeigt sich Thun-Hohenstein kämpferisch.

Gehst du gerne in Hallenbäder oder Thermen? Ja, das ist im Winter eines meiner liebsten Hobbys. Ja, aber ich komme nicht so oft dazu. Nein, ich gehe nur im Sommer gern baden. Nein, ich mache generell lieber andere Dinge. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Unzufrieden mit Standortplänen

Die 69-Jährige hat sich auch schon eigene Gedanken zu einem möglichen Standort gemacht, da sie der Meinung ist, dass der aktuell geplante Standort am Klagenfurter Südring nicht optimal ist. In der Umgebung seien zu viele Feuchtgebiete. „Ober dem Flughafen gibt es genügend freie Flächen mit trockenem Untergrund, auch ein Standort in der Stadtmitte wäre okay“, erklärt Thun-Hohenstein.

Warten auf UVP-Bescheid

Doch was verzögert eigentlich den Bau des neuen Hallenbads? Nachdem ein Neubau auf einem Areal am Südring beschlossen wurde, hemmt aktuell ein laufendes UVP-Feststellungsverfahren den Fortschritt. Zwar gab Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) Ende Oktober in einer Pressekonferenz bekannt, dass kein UVP-Verfahren notwendig sei, dies ist jedoch noch keine fixe Sache. Noch bis 11. November können Stellungnahmen seitens der Klagenfurter Stadtwerke und der Stadt an die Kärntner Landesregierung übermittelt werden. Danach wird entschieden, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung vonnöten ist, im Anschluss können jedoch noch Einsprüche aus der Bevölkerung und von Umweltorganisationen eingelegt werden. Wenn das passiert, könnte sich das Feststellungsverfahren um ein weiteres Jahr verlängern. Kommen keine Einsprüche, will man das 77-Millionen-Euro-Projekt bis 2027 fertigstellen, mit dem Rohbau soll bereits im Juli 2025 begonnen werden.

Stadtwerke Klagenfurt: „Hausaufgaben wurden gemacht“

Die Stadtwerke Klagenfurt reagierten heute in einer Presseaussendung auf die für morgen angekündigte Demonstration. „Die Stadtwerke Klagenfurt haben alle Hausaufgaben gemacht. Aufgrund des vorläufigen Ermittlungsergebnisses des Landes Kärnten zum UVP-Feststellungsverfahren sind wir sehr zuversichtlich, dass dieses in Kürze beendet sein wird. Sobald der Bescheid rechtskräftig ist, starten die weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen. Alle dafür notwendigen Vorbereitungen wurden bereits getroffen“, heißt es in der Presseinformation. Das neue Hallenbad werde an dem vom Klagenfurter Gemeinderat beschlossenen Standort am Südring umgesetzt, andere Standorte seien keine Alternativen.

Standdemonstration: „Hallenbad für Klagenfurt“ Wann: 9. November 2024

9. November 2024 Wo: Neuer Platz in Klagenfurt

Neuer Platz in Klagenfurt Beginn: 11 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 17:02 Uhr aktualisiert