Novellofest in Villach: Junger Wein, großer Genuss

Wine not?

Beim Novellofest in Villach werden junge Weine aus Slowenien und Oberitalien präsentiert.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 17:27 / ©Karin Wernig

Am morgigen Samstag, 9. November, steht der Villacher Wochenmarkt ganz im Zeichen des neuen jungen Weines, des sogenannten „Novello“. Winzer und Winzerinnen aus Slowenien und dem oberitalienischen Raum kommen mit ihren Produkten nach Villach. Marktreferent Stadtrat Christian Pober: „In Friaul und auch in Slowenien haben die Novellofeste eine große Tradition und sind echte Publikumsmagneten. Unser Wochenmarkt bietet garantiert auch eine einladende Kulisse dafür.“

Junger Wein und kulinarische Schmankerln

Neben dem jungen Wein servieren die italienischen und slowenischen Winzer den Marktgästen zudem kulinarische Häppchen, die zum Wein passen. Der Obmann des Villacher Wochenmarktvereins, Gerfried Hopf, und einige seiner Kollegen haben sich ebenfalls entsprechende kulinarische Schmankerln ausgedacht. Das Novellofest, so wünscht sich der zuständige Referent, soll künftig eine regelmäßige Veranstaltung am Wochenmarkt werden. „Die Villacherinnen und Villacher genießen gerne und der Markt bietet immer wieder gesellige Veranstaltungen rund um attraktive Produkte“, so Stadtrat Pober.