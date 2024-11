Steirische Kinder geben ihre Meinung vor der Landtagswahl ab

In der Steiermark haben die Kinder anlässlich der Landtagswahl am 24. November nun die Möglichkeit, ihre Stimme bei der Kinderstimmen-Wahl abzugeben.

Da die Landtagswahl am 24. November in der Steiermark näher rückt, setzt sich das SOS-Kinderdorf dafür ein, dass die Meinungen junger Menschen ebenfalls Gehör finden. Aus diesem Anlass wird in der Steiermark eine „Kinderstimmen-Wahl“ durchgeführt, bei der auch die jüngsten Bürger ihre Wünsche und Erwartungen an die steirischen Entscheidungsträger zum Ausdruck bringen können. „In einer Welt von Erwachsenen werden Kinder oft überhört. Junge Menschen wollen aber genauso wie Erwachsene ernst genommen und in Entscheidungen mit einbezogen werden“, erklärte SOS-Kinderdorfleiterin Birgitta Thurner.

Internationaler Tag der Kinderrechte

Am 20. November wird der Internationale Tag der Kinderrechte gefeiert. An diesem Tag wurde im Jahr 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Darin ist unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung und Mitbestimmung verankert. Kinder dürfen ihre Meinung zu allen Themen äußern, die sie betreffen. Es ist ihr Recht, dass ihre Ansichten ernst genommen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt werden.

Wichtige Themen bei der Landtagswahl

Das SOS-Kinderdorf erklärte, dass vor der Landtagswahl in der Steiermark die Kinder gefragt werden, welche Themen ihnen am wichtigsten sind. Auf kindgerechten Stimmzetteln hätten sie die Möglichkeit, abzustimmen und ihre Meinung zu äußern. Im Rahmen eines abwechslungsreichen Kinderprogramms im Shopping Center Nord nutzte das SOS-Kinderdorf die Gelegenheit, direkt mit den Kindern in Kontakt zu treten und ihre Wünsche sowie Anliegen auf Augenhöhe zu erfahren. „Cool, dass ich hier ankreuzen darf. Also Umwelt und Thema Schule sind mir wichtig. Und Familie“, sagte die siebenjährige Jasmin.

Wünsche per Briefwahl ausdrücken

Bis zum 17. November haben alle Kinder die Möglichkeit, ihre Wünsche per Briefwahl auszudrücken. Dazu kannst du den Stimmzettel online herunterladen, ausdrucken und in altersgerechter Weise mit den Kindern besprechen. Anschließend dürfen die Kinder selbstständig ihre Wahl treffen und den Stimmzettel an das SOS-Kinderdorf zurücksenden. Kinderrechte zu leben bedeutet auch, den Kleinen von Anfang an zu vermitteln, dass ihre Meinung zählt, dass sie gehört werden und ihnen zu zeigen, was Demokratie ist und wie sie aktiv daran teilhaben können. „Wenn Kinder von Anfang an die Möglichkeit haben, im Alltag zu erleben, dass sie selbst etwas bewirken können, werden sie sich so auch später aktiv einbringen in ihrem Umfeld und in der Gesellschaft“, so Birgitta Thurner.