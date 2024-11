Landtagswahl 2024: Wahlkampf-Endspurt in der Steiermark

Der SPÖ Spitzenkandidat Anton Lang strebt eine Koalition mit Landeshauptmann Drexler (ÖVP) an.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 18:16 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Am Freitag startete die steirische SPÖ mit rund 150 Mitgliedern auf der Grazer Murinsel in die Schlussphase ihres Wahlkampfs für die Landtagswahl am 24. November. Im Mittelpunkt stand die Vorstellung des letzten Plakats mit dem Slogan „Weil er es kann“ sowie der Botschaft „Anton Lang: Landeshauptmann“. Danach folgten Hausbesuche, um die Sozialdemokratie weiter bekannt zu machen.

Rede mit zentralen Themen

In seiner kurzen Rede – möglicherweise aufgrund der frischen Temperaturen am Nachmittag, trotz der letzten Sonnenstrahlen – legte Anton Lang den Fokus auf zentrale Themen wie Wirtschaft, Arbeitsplätze und bezahlbares Wohnen. Zudem betonte er sein Ziel, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu fördern, indem er den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen vorantreiben möchte.

Koalition mit Drexler angestrebt

Lang warnte davor, dass eine Fortsetzung einer schwarz-roten oder rot-schwarzen Koalition keine „gmahte Wiesn“ sei, auch wenn sowohl er als auch Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) dies anstreben. Er verwies auf die Landtagswahlen in Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg, bei denen nun Schwarz-Blau die Regierung stellen. Ähnlich äußerte sich auch Landesgeschäftsführer Florian Seifter (SPÖ) in seinen einleitenden Bemerkungen: „Da brauchen wir nur zwei Mal blinzeln und wir haben Schwarz-Blau.“

SPÖ und Lang als verbindendes Element

Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ), die nach der Wahl vom Landtag auf die Stadtebene wechseln und kein Mandat mehr im Landtag innehaben wird, betonte die SPÖ und Anton Lang als verbindendes Element – ähnlich wie die Murinsel im Jahr 2003 im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres die beiden Stadtteile miteinander verknüpft hat. „Sie steht für ein offenes Graz, das nicht spaltet. Und so ist auch Toni Lang: Einer, der die Welten zusammenführt, nicht spaltet, und der aus der Mitte kommt“, betonte sie.

FPÖ veranstaltete Pressekonferenz

Am Freitag veranstalteten auch andere Parteien Wahlkampftermine. Die FPÖ lud Niederösterreichs Landeshauptmannstellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) zu einer Pressekonferenz, bei der er das Thema Asyl und Migration ansprach. Landbauer betonte die Einführung der Sachleistungskarte für Asylbewerber und kritisierte die „unerträglichen Relativierungsversuche der Volkspartei“ im Kontext illegaler Migration. Der steirische FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek forderte zudem „mehr Gerechtigkeit für die, die arbeiten“ und weniger Unterstützungsleistungen für Asylbewerber-Familien. FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer meinte: „Es braucht keine Asylbremse, sondern einen Asylstopp: Das Boot ist voll.“

Landeshauptmann Drexler erhält Unterstützung

Am Freitag erhielt Landeshauptmann Drexler Unterstützung durch die Plattform „Miteinander Steiermark“, die Menschen vereint, die ihn auch weiterhin als Landeshauptmann sehen möchten. Zu den Unterstützern gehören unter anderem Anna Seitinger, die Witwe des verstorbenen langjährigen Agrarlandesrats Hans Seitinger, der Mediziner Michael Lehofer sowie der Pöllauer Fleischermeister Robert Buchberger. (APA/Red. 8.11.24)