Bauarbeiten auf der Südost Tangente: Verkehrschaos wird befürchtet

Auf der Südost Tangente (A23) zwischen Knoten Prater und Handelskai sowie zwischen Verteilerkreis Favoriten und Gürtel kommt es derzeit zu Bauarbeiten. Autofahrende müssen bis Mitte November mit einer geänderten, eingeengten Verkehrsführung rechnen. Die Geschwindigkeit ist in diesen Abschnitten auf 60 km/h reduziert. Besonders in den Nachtstunden kann es zu Sperrungen von bis zu zwei Fahrstreifen kommen, was zu erheblichen Verzögerungen führt.

Sperre der Auffahrt Verteilerkreis Favoriten

Am Wochenende, 9. und 10. November, wird die Auffahrt vom Verteilerkreis Favoriten in Richtung Kaisermühlen gesperrt. Die Sperrung dauert jeweils von 6:00 bis 20:00 Uhr und ist Teil der geplanten Sanierungsarbeiten. Verkehrsteilnehmende sollten alternative Routen einplanen, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Behinderungen auf der A4 bis 2026

Auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Knoten Prater und Schwechat wird es ebenfalls zu Einschränkungen kommen. Hier werden Belagsarbeiten und umfangreiche Brückensanierungen durchgeführt, die bis September 2026 andauern sollen. Autofahrende müssen sich auf geänderte Verkehrsführungen mit Einengungen einstellen. An Werktagen stehen mindestens zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Tempo 60 km/h und nächtliche Sperrungen

Im betroffenen Abschnitt der A4 gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h, die durch Section Control überwacht wird. Zusätzlich kann es nachts und an Wochenenden zu Sperrungen einzelner Rampen kommen, was zu weiteren Verkehrsbehinderungen führen dürfte.

Tipps für Autofahrende Alternative Routen: Nutzen Sie Ausweichstrecken, um den Baustellen zu entgehen. Verkehrsinfo prüfen: Informieren Sie sich vorab über die aktuelle Verkehrslage. Tempolimit beachten: Halten Sie sich an die ausgeschilderten Tempolimits, um Strafen zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.

Staugefahr zu Verkehrsspitzen

Verkehrsexpertinnen und -experten warnen vor längeren Staus zu den Hauptverkehrszeiten sowie an Wochenenden, insbesondere im Reiseverkehr. Autofahrende sollten mehr Zeit einplanen und, wenn möglich, auf alternative Routen ausweichen, um den Baustellenbereich zu umfahren.