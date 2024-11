Wiederbetätigung: Anklage gegen 59-Jährigen nach Hausdurchsuchung

Veröffentlicht am 8. November 2024, 18:28 / ©EKATERINA BOLOVTSO/Pexels

Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis hat erneut Anklage gegen einen 59-jährigen Innviertler erhoben, der bereits wegen Suchtgifthandels verurteilt wurde. Bei Hausdurchsuchungen im Juni 2023, die im Zuge umfangreicher Ermittlungen gegen die rechtsextreme Rockerszene stattfanden, wurden belastende Beweise sichergestellt. Der Mann soll seit 2015 über Messenger-Dienste Bilder und Videos verbreitet haben, die den Nationalsozialismus verherrlichen und dessen Gräueltaten verharmlosen.

Sammlung von NS-Devotionalien und Falschgeldbesitz

Zusätzlich zu den Vorwürfen der Wiederbetätigung wird der 59-Jährige beschuldigt, eine umfangreiche Sammlung nationalsozialistischer Devotionalien angelegt zu haben. Er plante offenbar, diese in einem privaten „NS-Museum“ in Zwettl, Niederösterreich, zur Schau zu stellen. Darüber hinaus wurde bei ihm Falschgeld entdeckt, was zur Anklage wegen des Besitzes von gefälschten Euro-Banknoten führte.

Rockerclub „Bandidos“ im Visier der Ermittler

Die Ermittlungen zielten insbesondere auf den internationalen Motorradclub „Bandidos“, der im Fokus der Behörden stand. Im Juni 2023 wurden bei koordinierten Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt. Neben dem 59-Jährigen wurden weitere Mitglieder der rechtsextremen Rockerszene verhaftet.

Waffen- und Drogenfunde bei Hausdurchsuchung

Bei der Durchsuchung seines Wohnsitzes sowie des Anwesens seiner Eltern wurden große Mengen an Waffen, Kriegsmaterial, nationalsozialistischen Devotionalien und illegalen Drogen entdeckt. Der 59-Jährige wurde bereits zu einer zweijährigen Haftstrafe nach dem Suchtmittelgesetz verurteilt und befindet sich aktuell in der Justizanstalt Ried im Innkreis. Die Ermittlungen bezüglich der Waffenfunde und der möglichen Verstöße gegen das Waffengesetz dauern an.

Prozess vor Geschworenengericht

Der Angeklagte wird sich nun vor einem Geschworenengericht verantworten müssen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Experten rechnen mit einem intensiven Prozessverlauf, da die Anklagepunkte schwerwiegend sind und weitreichende Ermittlungen nach sich zogen.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Die Verbreitung von nationalsozialistischer Propaganda und der Besitz von NS-Devotionalien fallen unter das Verbotsgesetz, das in Österreich besonders streng gehandhabt wird. Sollte der Angeklagte schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.