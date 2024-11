In Betonleitwand gekracht und überschlagen: Ausweichmanöver endet mit Unfall

Bei einem Ausweichmanöver überschlug sich das Auto einer Slowenin und landete am Dach.

Veröffentlicht am 8. November 2024

Am 8. November gegen 14.15 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt mit dem Auto auf der B 80 von Völkermarkt in Richtung Lavamünd. Die Frau wollte nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden PKW einer 43-Jährigen aus Slowenien. Um eine Kollision zu vermeiden, verriss die 43-Jährige das Auto nach rechts, kollidierte mit einer Betonleitwand, überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Die Slowenin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus Wolfsberg verbracht. Ein Alkotest verlief negativ.