Kulturbudget 2025/26 mit zusätzlich 1 Million Euro abgesichert

Am Dienstag, dem 5. November 2024, wurde bekannt gegeben, dass das Kulturbudget für die Jahre 2025 und 2026 um eine Million Euro aufgestockt wird. Diese Erhöhung soll die „Fair-Pay-Basisfinanzierung“ für die Freie Kulturszene absichern und stellt einen wichtigen Schritt in der Förderung von Kulturarbeitern dar. Angesichts der angespannten finanziellen Lage aufgrund der Rezession wird das Budget der Stadt Graz jedoch in mehreren Bereichen angepasst.

Finanzielle Anpassungen aufgrund der Rezession

Die Wirtschaftslage in Österreich ist durch die anhaltende Rezession geprägt, die als die schwerwiegendste seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Auch Graz bleibt von dieser Entwicklung nicht unberührt. Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ) kündigte an, dass die Ertragsanteile für die Steiermark im kommenden Jahr um 91 Millionen Euro niedriger ausfallen werden als ursprünglich prognostiziert. Um das städtische Budget stabil zu halten, wurden daher Kürzungen in allen Bereichen beschlossen, mit Ausnahme der Bildung.

Kultur als Priorität trotz Kürzungen

Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) hatte bereits im Sommer angekündigt, dass sämtliche Budgets um 10 Prozent gekürzt werden müssen. Von diesen Kürzungen ausgenommen sind jedoch Projekte, die besonders förderungswürdig sind. Im Bereich der Kultur gibt es nun jedoch positive Nachrichten. Das Kulturbudget für 2025 und 2026 wird um 1 Million Euro erhöht, um die „Fair-Pay-Basisfinanzierung“ für die Freie Szene abzusichern. So beträgt das gesamte Kulturbudget 2025 rund 12,5 Millionen Euro, zuzüglich der 24,3 Millionen Euro, die bereits für die Bühnen Graz eingeplant sind.

Fair Pay als zentrales Anliegen

Inmitten der finanziellen Unsicherheiten wurde die Sicherstellung von Fair Pay für Kulturschaffende als besonders wichtig hervorgehoben. Manfred Eber erklärte, dass es eine Herausforderung sei, zusätzliche Mittel bereitzustellen, jedoch sei die Absicherung der Freien Kulturszene ein zentrales Anliegen der Stadt Graz. In diesem Zusammenhang wird auch das Finanzierungsverhältnis zwischen den Bühnen Graz und der Freien Szene geprüft, da die Mittel für die Bühnen in den letzten Jahren signifikant gestiegen sind.

Kritik und Unterstützung aus der Politik

Die Finanzierungsbeziehung zwischen den Bühnen Graz und der Stadt Graz wird weiterhin ein Thema politischer Diskussionen sein. Die Bühnen Graz erhalten 55 Prozent ihrer Mittel vom Land Steiermark und 45 Prozent von der Stadt Graz. Durch eine automatische Indexanpassung im Finanzierungsvertrag sind die Mittel für die Bühnen Graz in den letzten fünf Jahren um 45 Prozent gestiegen, was die finanzielle Belastung der Stadt erhöht hat. Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner (Die Grazer Grünen) betonte die Bedeutung von Fair Pay für die soziale Absicherung der Kulturarbeiter. Gleichzeitig forderte sie eine klare Prioritätensetzung im Kulturbereich, damit die Kulturszene nicht zum „politischen Spielball“ wird. Auch Klubobfrau Daniela Schlüsselberger (SPÖ) hob die Wichtigkeit fair bezahlter Stellen im Kulturbereich hervor. Trotz der angespannten finanziellen Lage plädierte sie für zusätzliche Maßnahmen, um die Attraktivität von sozialen und kulturellen Berufen zu steigern und diese langfristig zu sichern.