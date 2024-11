30 Jahre „trekdinner“: Eine Grazer Nerd-Institution feiert Geburtstag

Am 8. November feiert der Nerd-Stammtisch „trekdinner Graz“ sein 30-jähriges Jubiläum in Graz. Das schwarz weiß Foto zeigt das erste offizielle Gruppenfoto des trekdinners im Krebsenkeller Graz.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 18:55 / ©trekdinnergraz.org

Am 8. November 2024 feiert der „trekdinner Graz“-Stammtisch seinen 30. Geburtstag. Gegründet wurde er 1994 von Bernd Felsberger und diente als Treffpunkt für alle Star Trek-Fans. Mittlerweile hat sich das trekdinner zu einem beliebten Nerd-Treffpunkt für alle Grazer entwickelt. Über eine Facebook-Gruppe bleiben die Mitglieder in Kontakt und treffen sich zweimal im Monat: einmal für das trekdinner, ihren Stammtisch, und einmal für einen Videoabend. Die trekdinner finden ab 18 Uhr im Gasthaus ‘Brandhof’ statt. Die Videoabende werden in den Wohnungen der Teilnehmer abgehalten. Zusätzlich organisieren sie übers Jahr auch andere Events wie Kinobesuche, Grillfeste und das traditionelle Weihnachtsfest.

Geburtstagsstamm-Tisch für alle Nerds

„Alles Gute zum Geburtstag, liebes trekdinner! Der diesjährige November-Stammtisch ist gleichzeitig die 30-Jahre-Feier. Wir freuen uns schon – kommt und feiert mit! Und schwelgt mit uns ein wenig in Nostalgie, bei nerdigen Gesprächen und dem Durchblättern der erstmals verfügbaren „30 Jahre trekdinner“ Broschüre. Geburtstagstorte wird’s auch geben… cu there und LLAP“, wurde auf Facebook zur Geburtstagsfeier eingeladen.