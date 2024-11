Steirerin verstorben: Brand- und Todesursache sind nun geklärt

Symbolfoto

In Kraubath an der Mur kam es am 7. November zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine 68-Jährige starb.