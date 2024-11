Floorballfieber in Klagenfurt: Hirter-Derby der Kärntner Rivalen

Am 16. November findet in Klagenfurt ein Derby zwischen dem KAC Floorball und dem VSV Unihockey statt.

Am 16. November findet in Klagenfurt ein Derby zwischen dem KAC Floorball und dem VSV Unihockey statt.

Am 16. November 2024 findet in Klagenfurt das erste Kärntner Derby der Floorball-Saison 2024/25 statt. Im Rahmen des fünften Spieltages der International Floorball League (IFL) empfängt dabei der KAC Floorball den VSV Unihockey. Bereits in der Vorsaison lieferten sich die beiden Kärntner Rivalen zwei enge Kopf-an-Kopf-Rennen, welche die Draustädter jeweils knapp für sich entscheiden konnten – somit geht es in dem Spiel nicht nur um drei Punkte, sondern auch im die Vorherrschaft in der Kärntner Floorballlandschaft. Das Rahmenprogramm startet bereits um 14 Uhr mit dem Damen-Bundesligaspiel zwischen dem KAC Floorball und der FSG Linz/Rum. Auch eine Autogrammstunde mit Spielern des EC-KAC wird Teil der Veranstaltung sein. Zudem wird der KAC-Premium-Partner Hirter Bier als Sponsor des Spiels auftreten und es wird auch ein Gewinnspiel in Verbindung mit Hirter Bier geben.