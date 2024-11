„Glas Wasser“ als Vorwand: Tausende Euro von 89-Jährigem gestohlen

Am 7. November erlangten zwei unbekannte Täter am Vormittag Zugang zu einem Haus in Klagenfurt, indem sie den 89-jährigen Hausbesitzer nach einem Glas Wasser fragten. Der 89-Jährige wurde danach von einem der unbekannten Täter abgelenkt, während der zweite unbekannte Täter sich im Haus umschaute. Der Mann stahl dabei ein in der Speisekammer verstecktes Kuvert, in dem sich mehrere Tausend Euro Bargeld befanden..