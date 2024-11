Drei Verletzte: 44-Jährige übersieht rote Ampel

Am 8. November 2024 gegen 16.50 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Gemeindestraße „Poststraße“ im Bezirk Linz-Land. Eine 44-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto vom Postverteilerzentrum Allhaming in Richtung Autobahnauffahrt A1. Zur selben Zeit war ein 45-jähriger Bosnier mit seiner neunjährigen Tochter auf der L534 von Neuhofen an der Krems in Richtung Weißkirchen an der Traun unterwegs. Beim Überqueren der L534 übersah die 44-Jährige offenbar die rote Ampel, was zu einer Kollision mit dem Fahrzeug des 45-Jährigen führte. Alle Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der ersten Versorgung ins Kepler Uniklinikum gebracht.