Kärntnermilch unter Druck: 20 Bauern drohen mit Abwanderung

In der Kärntner Milchszene gibt es aktuell Meinungsverschiedenheiten.

In der Kärntner Milchszene gibt es aktuell Meinungsverschiedenheiten.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 20:24 / ©Coleur/Pixabay

In der Kärntner Milchszene kriselt es. Rund 20 Milchbauern, die bis dato ihre Milch an die Kärntnermilchgenossenschaft verkauft haben, sollen laut ORF-Bericht in Erwägung ziehen, zum Konkurrenten Berglandmilch zu wechseln. Als Grund wird die bessere Bezahlung bei Berglandmilch angegeben. Das Milchverarbeitungs- und -vertriebsunternehmen bezahlt laut ORF bis zu zwei Cent mehr pro Kilo Rohmilch als die Kärntnermilchgenossenschaft.

Verlust von zwölf Millionen Kilo Milch droht

Zwar hat die Kärntnermilchgenossenschaft rund 980 Mitglieder, der Verlust der 20 Milchbauer würde jedoch trotzdem schwer wiegen: Circa zwölf Millionen Kilo Milch würden der Kärntnermilchgenossenschaft bei einem Wechsel der Bauern laut ORF verloren gehen, was rund zehn Prozent ihrer gesamten Milchmenge bedeuten würde. Laut Aussagen des Kärntermilch-Obmanns Albert Petschar gegenüber dem ORF sei die Genossenschaft durchaus verhandlungsbereit. Man könne zum Beispiel über einen Tierwohl-Bonus diskutieren und somit Bauern, die in Tierschutz investieren, mehr bezahlen. Ein Gespräch zwischen Bauern und Genossenschaft soll noch im November stattfinden.