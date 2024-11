Falscher Polizist erpresst 45-Jährige mit Unfallgeschichte

In Tirol wäre eine 45-Jährige beinahe Opfer des bekannten Polizei-Tricks geworden.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 21:13 / ©BMI/Gerd Pachauer

Am 8. November 2024, gegen 13.15 Uhr, erhielt eine 45-jährige Frau aus Reutte einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Kommissar ausgab. Der Anrufer, dessen Nummer unterdrückt war, erklärte, dass ihr Ehemann in einen Verkehrsunfall verwickelt war und nun in Gewahrsam sei. Für seine Freilassung verlangte er einen hohen, fünfstelligen Betrag.

Frau sollte fünfstelligen Betrag zahlen

Da die Frau die geforderte Summe nicht hatte, bot sie dem angeblichen Kommissar einen niedrigeren fünfstelligen Betrag an, was dieser akzeptierte. Er forderte sie auf, das Geld von der Bank abzuheben und dem Bankberater keine Details zur Abhebung zu nennen. Nachdem sie das Geld abgehoben hatte, verlangte der Anrufer, dass sie nach Garmisch komme, da ihr Ehemann angeblich dorthin verlegt worden sei. Da die Frau jedoch nicht nach Garmisch reisen konnte, brach der Anruf ab. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Reutte.