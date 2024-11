Wirbel um Logistik-Center in Fürnitz: „Wir wollen endlich Taten sehen!“

Das Logistik Center Austria Süd (LCAS) in Fürnitz rückt aktuell nach einer Pressekonferenz der Kärntner Wirtschaftskammer wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Die Ausbaupläne für das die Logistikdrehscheibe werden laut Wirtschaftskammer nicht schnell genug umgesetzt. Die Kärntner Wirtschaft fordert von den ÖBB mehr Dynamik bei der Entwicklung des Bahn-Logistikzentrums in Fürnitz ein, die ÖBB verweisen wiederum auf bereits getätigte Schritte und mahnen die Zusammenarbeit aller Partner ein. Auch die Kärntner Politik äußert sich kritisch zum Status quo.

Modernisierung und Attraktivierung des LCAS geplant

Am 29. Februar wurde im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet. Dort haben das Land Kärnten, die ÖBB-Infrastruktur AG sowie die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und die Kärntner Betriebsansiedelungs- und Beteiligungsgesellschaft (BABEG) das Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Logistik-Drehscheibe Villach Süd-Fürnitz bekräftigt. Gemeinsam soll in den nächsten Jahren die Modernisierung und Attraktivierung des Standortes vorangetrieben werden. Der Kärntner Wirtschaft geht die Weiterentwicklung nun jedoch zu langsam voran. Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl: „Wir sind unserem Ziel, Fürnitz am Schnittpunkt der Western-Alpine-Balkan- und der Baltisch-Adriatischen-Achse zu einem europaweiten Logistik-Hub auszubauen, in den vergangenen Monaten keinen Schritt nähergekommen. Die ÖBB sind gefordert, ihre Zusagen zügig auf Schiene zu bringen.“

Kärntner Wirtschaft kritisiert Stillstand

Mandl kritisiert weiters, dass im Gegensatz zum Cargo Terminal Graz, wo vor Kurzem 70 Millionen Euro in Krananlagen und Lagerkapazitäten investiert worden sein, in Fürnitz „die Gänseblümchen zwischen den verwaisten Gleisen“ wachsen würden. Nach dem Zeitalter der Straße würden sich die Warenströme künftig allerdings immer mehr auf die Schiene verlagern. „Kärnten kann sich hier als wichtige Logistikplattform zwischen Zentral-, Süd- und Südosteuropa positionieren, wenn das LCA Süd ausgebaut und weiterentwickelt wird. Der Ball liegt bei den ÖBB, wir wollen endlich Taten sehen, der Worte sind genug gesprochen“, verlangt Mandl.

ÖBB mahnt Zusammenhalt ein

Die ÖBB verweisen in einer Stellungnahme auf bereits gesetzte Schritte: Die Planungsmittel für die ersten zwei Ausbaustufen seien im Herbst 2024 freigegeben worden. Somit können jetzt die Planungen für die Umsetzung der nächsten infrastrukturellen Schritte starten. Im Rahmenplan des Klimaschutzministeriums sind dafür rund 73 Mio. Euro in der Zeit bis 2029 vorgesehen. Parallel dazu entwickele die Geschäftsführung des LCAS als zentrale Stelle für Betriebsansiedelungen ein Standortkonzept, um künftig noch attraktiver für Kunden im Güterverkehr-Bereich zu werden. Zudem mahnen die ÖBB den Zusammenhalt aller Partner ein: „Die bestehende Infrastruktur in Fürnitz bietet zur Zeit noch freie Kapazitäten, sodass bereits heute mehr Güter umgeschlagen werden könnten. Die ÖBB freuen sich, wenn alle Partner, wie vereinbart, weiterhin an einem Strang ziehen“, heißt es in der Presseaussendung.

Kärntner Politik übt ebenfalls Kritik

Auch die Kärntner Politiker äußerten sich in Stellungnahmen zu der Thematik. Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) übt Kritik an den ÖBB und findet klare Worte: „Der Zeitplan der ÖBB ist für mich derzeit nicht ambitioniert genug und es geht in Wien auch zu schleppend voran. Es muss endlich verbindlich ausgebaut werden, sonst gerät Kärnten als Standort trotz bester geografischer Lage an der Koralmbahn ins Hintertreffen.“ FPÖ-Chef Erwin Angerer weist darauf hin, dass ein Zollkorridor nach Triest und ein ausgebauter Logistikstandort in Fürnitz viele Chancen bieten würde und kritisiert hauptsächlich die Kärntner Landesregierung: „Seitens der SPÖ-ÖVP-Landesregierung wurden zum Schaden unseres Landes notwendige Entscheidungen nicht getroffen und Investitionen nicht getätigt. Es ist zu wenig, sich ständig nur auf die ÖBB auszureden.“ Auch Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert, dass den Worten endlich Taten folgen müssen: „Der Standort schlummert nur vor sich hin. Es gilt ehestmöglich in die Phase von Investitionen zu kommen.“ Die Verzögerungen liegen laut Köfer im Einfluss- und Verantwortungsbereich der ÖBB.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 21:22 Uhr aktualisiert