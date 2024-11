Weite Nebelfelder: Trübe Aussichten für Kärnten am Samstag

Am Samstag ist in Kärnten mit viel Nebel zu rechnen.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 21:35 / ©Thomas Kaiser

In Kärnten startet der Samstag in den meisten Regionen mit viel Nebel. Vielerorts wird sich dieser auch im Tagesverlauf nicht lichten, so die Prognose von GeoSphere Austria. Wo sich die Nebelfelder nicht halten, ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen erreichen bis zu zehn Grad.