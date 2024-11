Sonnenschein nach Nebel: Steiermark startet sonnig ins Wochenende

Am Samstag wird das Wetter in der Steiermark trockener, und es sind mehrere Stunden Sonnenschein zu erwarten.

Am Samstag wird das Wetter in der Steiermark trockener, und es sind mehrere Stunden Sonnenschein zu erwarten.

Am Samstag wird die Luft zunehmend trockener, wodurch sich Nebel und Hochnebel schneller und flächendeckend in der Steiermark auflösen. „Im Anschluss setzt sich überall im Land für mehrere Stunden ungetrübter Sonnenschein durch. Bei schwachem Wind werden Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad erreicht, wobei es im Ausseerland am wärmsten wird“, so die GeoSphere Austria.