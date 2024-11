Hilfe für Opfer von Gewalt: 25 Jahre Gewaltschutzzentrum Kärnten

Stadträtin DI Constance Mochar mit Mag. Margot Moser-Lechner (Leiterin des Gewaltschutzzentrum Kärnten) und Gemeinderat Dieter Schmied, der in Vertretung des Bürgermeisters zum Jubiläum gratulierte.

Stadträtin DI Constance Mochar mit Mag. Margot Moser-Lechner (Leiterin des Gewaltschutzzentrum Kärnten) und Gemeinderat Dieter Schmied, der in Vertretung des Bürgermeisters zum Jubiläum gratulierte.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 06:15 / ©StadtKommunikation / Wajand

Gewalt hat unterschiedliche Gesichter: Partnergewalt, häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt oder Stalking – das Gewaltschutzzentrum Kärnten ist die größte Opferschutzeinrichtung in unserem Bundesland, das Team berät und hilft rund 1.300 Opfern pro Jahr bei jeglicher Art von Gewalt. Heute, Donnerstag, wurde zur 25 Jahr-Feier eingeladen. Die traurige Bilanz nach einem Vierteljahrhundert: Nach wie vor herrschen patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft, die Scham bei den Opfern ist immer noch groß, sich Hilfe zu holen. Mit der Digitalisierung und Social Media kamen auch neue Formen von Gewalt (z.B. Cybermobbing, Cyberstalking etc.) hinzu.

Unterstützung für Gewaltopfer seit 25 Jahren

„Seit 25 Jahren ist das Gewaltschutzzentrum Kärnten ein unverzichtbarer Partner im Einsatz gegen Gewalt. Mit großem Engagement und unermüdlicher Unterstützung bietet das Team Schutz und Hilfe für Betroffene und setzt gleichzeitig ein starkes Zeichen für ein gewaltfreies Kärnten. Als Stadt sind wir dankbar für diese wichtige Kooperation, die zeigt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, um Sicherheit und Perspektiven für ein Leben ohne Gewalt zu schaffen“, so Klagenfurts Frauenreferentin Stadträtin DI Constance Mochar.

Hilfe für Betroffene

Ängste vor finanziellen Problemen, Schuldgefühle, Ungewissheit oder noch mehr Gewalt sind bei vielen Opfern allgegenwärtig. Die Arbeit der professionellen Betreuerinnen, sie sind Juristen, Psychologen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, besteht darin, den Opfern verschiedene Wege und Hilfestellungen aus einer gewalttätigen Beziehung zu geben. Die Angebote im Gewaltschutzzentrum sind vertraulich und kostenlos. Auf Wunsch gibt es auch eine Begleitung bei Gerichtsverhandlungen, Stalkingberatung sowie Schulungen und Prävention. Die Statistiken zeigen, dass jede fünfte Frau Opfer von Partnergewalt ist, zu fünf Prozent sind auch Männer betroffen. Wer Hilfe sucht, kann sich vertraulich und kostenlos unter +43 463 590 290 informieren.