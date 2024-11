Tödlicher Forstunfall: 58-Jähriger von herabfallendem Ast getroffen

Tödlicher Fortstunfall in Melk: Ein 58-Jähriger wurde von einem Ast getroffen

Veröffentlicht am 9. November 2024, 06:31 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas

Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk führte am 8. November 2024 im Gemeindegebiet von Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Forstarbeiten durch. Gegen 9.15 Uhr wurde er leblos am Boden liegend aufgefunden. Der 58-Jährige dürfte beim Fällen eines Baumes von einem herabfallenden Ast getroffen worden sein. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2024 um 08:05 Uhr aktualisiert