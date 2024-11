Krisenintervention im Fokus: Experten treffen sich zur Tagung in Leoben

Am Freitagvormittag, dem 8. November, begann im Kongresszentrum Leoben die zweitägige 21. Fachtagung der Österreichischen Plattform für Krisenintervention, Akutbetreuung und SVE. Zum fünften Mal ist das Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark Ausrichter dieser bedeutenden österreichweiten Veranstaltung, an der rund 280 Teilnehmer aus ganz Österreich teilnehmen. Im Fokus der Tagung stehen Themen wie Krisenintervention mit Kindern und ihren Bezugspersonen sowie die Herausforderungen und Chancen der Teamarbeit, die gerade in akuten Situationen von großer Bedeutung sind.

Praxis der Krisenintervention beleuchten

Neben den beiden Hauptrednern, der Buchautorin Tita Kern und Simon Finkeldei von der AETAS Kinderstiftung in München, werden in den weiteren Vorträgen verschiedene Perspektiven aus der Praxis der Krisenintervention beleuchtet. „Die Vortragenden beleuchten unterschiedliche Blickwinkel – jener der Kinder, der Gesellschaft, von Hinterbliebenen nach Suizid, der Polizei und auch der Teamarbeit“, erklärte Cornelia Forstner von der Koordinationsstelle Krisenintervention des Landes Steiermark.

Eigene Handeln überdenken

Sie betonte, dass die wertvollen Inputs dazu einladen, über das eigene Handeln nachzudenken und zur Weiterentwicklung jedes Einzelnen beitragen sollen. „Gerade, wenn wir Menschen in so herausfordernden und intimen Momenten des Leids unterstützen, braucht es bei den Helfern ein hohes Maß an Selbstreflexion“, ergänzte Edwin Benko, fachlicher Leiter beim KIT-Land Steiermark.

Hast du schon einmal eine schwierige Situation meistern müssen? Ja, ich hatte schon mit einer schweren Situation zu kämpfen Nein, zum Glück musste ich noch keine so schwierige Situation durchmachen Ich möchte mich dazu nicht äußern Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Drexler: „Betroffene durch schwere Zeiten begleiten“

„In Ausnahmesituationen sind die Mitarbeiter der Kriseninterventionsteams und der Akutbetreuung stets zur Stelle und an der Seite der Betroffenen, um sie durch schwierige Zeiten zu begleiten. Diese wichtige Arbeit ist aus der Katastrophenbewältigung mittlerweile nicht mehr wegzudenken“, unterstrich Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Er betonte, dass die Mitarbeiter bei der Bewältigung persönlicher Katastrophen unterstützen und die Einsatz- sowie Rettungskräfte nach besonders belastenden Einsätzen begleiten.

Kriseninterventionsteams aus ganz Österreich

Dies erfordere jedoch auch umfassende Vorbereitungsarbeit und Schulungen. Aus diesem Grund freut sich Drexler, Kriseninterventionsteams aus ganz Österreich in Leoben begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig dankte er den Teams für ihre wertvolle Arbeit und wünschte ihnen viel Erfolg für die kommenden zwei Tage der Plattformtagung in Leoben.

Hilfe für Menschen in Krisensituationen

Die Mitgliedsorganisationen der österreichischen Plattform Krisenintervention/Akutbetreuung sind in der präklinischen Krisenintervention sowie in der psychosozialen Akutbetreuung aktiv. Ihr gemeinsames Ziel ist es, Menschen unmittelbar nach traumatischen Ereignissen, wie plötzlichen Todesfällen oder schweren Unfällen, zu unterstützen. Die 2004 gegründete Plattform ermöglicht einen regelmäßigen fachlichen Austausch und setzt sich für die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in der Aus- und Weiterbildung sowie in der praktischen Arbeit ein.