Neuerungen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Grazer Umweltförderung

Veröffentlicht am 9. November 2024, 07:10 / ©Werner Stieber

Graz setzt erneut ein starkes Zeichen im Kampf gegen die Klimakrise. Seit rund 20 Jahren fördert die Stadt mit ihren Umweltprogrammen die Umstellung auf klimafreundliche Lebensweisen und Investitionen in erneuerbare Energien. Nun wurden die Grazer Umweltförderungen für 2025 überarbeitet und kommen mit spannenden Neuerungen, die den Grazern den Weg in eine nachhaltigere Zukunft erleichtern sollen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner erklärte dazu: „Die Klimakrise stellt uns vor große Herausforderungen, die wir nur gemeinsam erfolgreich meistern können. Deshalb setzen wir mit dem neuen Umweltförderungsprogramm alles daran, die Grazer auf diesem Weg tatkräftig zu unterstützen.“

Klimafreundliche Mobilität, Entsiegelung und Regenwassernutzung im Fokus

Die neuen Umweltförderungen umfassen insgesamt 14 Förderbereiche, die in fünf zentrale Pakete unterteilt werden. Besonders im Bereich der Mobilität gibt es wichtige Neuerungen. Die Förderung für Transportfahrräder (Lastenräder) wird auf Privatpersonen ausgeweitet, nachdem sie bislang nur für Unternehmen und Institutionen zur Verfügung stand. So soll die Nutzung von Lastenrädern als umweltfreundliche Alternative zum Auto weiter ausgebaut werden. Für den Erwerb eines Lastenrades gibt es eine Förderung von 50 Prozent der Anschaffungskosten, mit einer maximalen Unterstützung von 1.000 Euro für Fahrräder mit Motor und 800 Euro für Modelle ohne Motor. Ein weiterer Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit ist die Entsiegelungsförderung. Ab 2025 wird die Entsiegelung von wasserundurchlässigen Flächen gefördert. Wer beispielsweise seinen Vorgarten von Asphalt oder Beton befreit und durch Rasengitter oder Schotterrasen ersetzt, kann pro Quadratmeter 50 Euro Förderung erhalten, bis zu einer maximalen Fördersumme von 15.000 Euro. Diese Maßnahme hilft nicht nur dem Klima, sondern trägt auch zur Verbesserung des Stadtklimas und der lokalen Biodiversität bei. Zudem werden Maßnahmen zur Regenwassernutzung als Teil der Anpassung an den Klimawandel gefördert. Die Installation von unterirdischen Regenwassernutzungsanlagen (Erdtanks) mit einem Mindestvolumen von 5 m³ wird mit 250 Euro pro Kubikmeter unterstützt – bis zu einer Maximalförderung von 5.000 Euro. Diese Förderung soll vor allem die Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung erleichtern und gleichzeitig den Wasserverbrauch aus Trinkwasserquellen verringern.

Erweiterte und erhöhte Förderungen für Umweltschutz

Zusätzlich zu den neuen Förderungen werden bestehende Programme erhöht. So gibt es mehr Geld für die Gemeinschaftsgärten, die Windelschecks für Mehrwegwindeln, sowie für die Dämmung der obersten Geschoßdecke in Altbauten. Auch die Förderung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen für soziale Dienste und Taxiflotten wird großzügiger gestaltet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anpassung der Fernwärmeförderung. Während die allgemeine Förderung für Fernwärme auf Bundesebene geregelt wird, bleibt die Förderung für soziale Einrichtungen und einkommensschwache Haushalte bestehen.

Ein transparenter und gerechter Förderrahmen

Das Budget für die Umweltförderungen wird auf 1 Million Euro jährlich festgelegt, wobei die einzelnen Förderbereiche budgetär gedeckelt sind. Dies soll verhindern, dass einzelne, besonders kostenintensive Förderungen schnell aufgebraucht sind und die anderen Bereiche negativ beeinflussen. Die Förderung wird in die fünf Pakete unterteilt, die jeweils mit einem festen Budget ausgestattet sind. Die neuen Richtlinien für die Grazer Umweltförderungen sollen am 14. November 2024 vom Gemeinderat beschlossen werden und ab dem 1. Januar 2025 für eine Dauer von zwei Jahren gelten. Rechnungen für die Förderung können dann ab dem 1. Januar 2025 eingereicht werden. Allerdings besteht kein Anspruch auf eine Förderung, die nur bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen und finanziellen Mittel gewährt wird.