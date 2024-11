Polizei stoppte mehrere Alko-Lenker innerhalb kurzer Zeit

Bei routinemäßigen Fahrzeugkontrollen in Wals-Siezenheim zog die Polizei drei Alko-Lenker aus dem Verkehr.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 07:27 / ©BMI/Gerd Pachauer

Am späten Nachmittag des 8. November 2024 konnten in Wals-Siezenheim im Zuge von routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrollen zwei Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen werden. Ein Alkotest bei einem 42-jährigen Österreicher ergab dabei einen Wert von 0,56 Promille und bei einem 54-jährigen Afghanen ergab der Alkotest einen Wert von 0,92 Promille. Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt und werden diese bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht. Dem Afghanen wurde zusätzlich der Führerschein vorläufig abgenommen.

Weiterer Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Am Abend konnte in weiterer Folge ein 53-jähriger Österreicher in Abtenau ebenfalls einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Lenker wird ebenfalls bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.