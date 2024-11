Schockierende Kriminalfälle: Vergiftete Haustiere in Kärnten und Pelzbetrug

In der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ werden ungelöste Kriminalfälle präsentiert. Am 13. November stehen unter anderem ein schwerer Fall von Tierquälerei in Kärnten sowie eine Pelzbetrügerbande, die auch in Kärnten ihr Unwesen treibt, im Mittelpunkt.

© ServusTV / Lukas Rein / Mabon Film Ín der Folge am 13. November geht es bei „Fahndung Österreich“ unter anderem um Pelzbetrüger.

Tierquälerei in Kärnten: Fünf Haustiere vergiftet

Zwischen Dezember 2023 und April 2024 wurden in Kärnten mehrere grausame Fälle von Tierquälerei bekannt: Mindestens fünf Haustiere, vier Hunde und eine Katze, wurden in diesem Zeitraum vergiftet. Zwei Hunde mussten aufgrund der schweren Vergiftungserscheinungen ihr Leben lassen, die restlichen Tiere konnten in tierärztlicher Behandlung gerettet werden. Bei der „Tatwaffe“ dürfte es sich um Schnecken- oder Rattengift gehandelt haben, die Tatorte sind sowohl private Gärten als auch öffentliche Areale. Vielleicht wird es in der nächsten Folge von „Fahndung Österreich“ gelingen, einen Zusammenhang zwischen den Taten herzustellen und die Ermittlungen weiterzubringen.

© ServusTV / Mabon FIlm Mit Schneckenkorn oder Rattengift wurden mindestens fünf Haustiere in Kärnten vergiftet.

Betrug mit Pelzen und Gold

Auch bei einem anderen Thema, das in der Folge am 13. November behandelt wird, dreht sich alles um Fell. Die Masche einer Pelzbetrügerbande, die aktuell in ganz Österreich und somit auch in Kärnten ihr Unwesen treibt, wird in der Sendung analysiert. Bei der Betrugsmasche kommen Flugblätter zum Einsatz, auf denen versprochen wird: „Wir zahlen bis zu 3.000 Euro für Ihren Pelz!“ Mit diesem Versprechen locken die Betrüger Interessenten in Hotelzimmer, die sie in verschiedenen österreichischen Städten für wenige Tage anmieten. Dort wird den potenziellen Kunden jedoch erklärt, dass die Pelze nur in Verbindung mit Gold gekauft werden könnten. „Sie schlagen vor, die Opfer für den Kauf des Goldes nach Hause zu begleiten, dort setzen sie den Preis dafür sehr niedrig an und die Leute enorm unter Druck“, heißt es dazu bei ServusTV. Aufgrund des Drucks ist den Menschen oft nicht klar, dass sie viel zu wenig für ihren Pelz bekommen haben und dass sie einer betrügerischen Masche zum Opfer gefallen sind. In der Fahndung-Österreich-Folge berichtet Franziskus Kriegs-Au, Schätzmeister für Schmuck, Uhren und Edelsteine, über seine Erfahrungen mit Goldbetrug und erklärt, wie man sich davor schützen kann.

©ServusTV/BK Die Versprechen auf den Flugblättern werden von den Pelzbetrügern nicht eingehalten.

Infos zu „Fahndung Österreich“ In der einzigen Live-Fahndungssendung Österreichs präsentiert ServusTV-Informationschef Hans Martin Paar ungelöste Kriminalfälle. Die behandelten Fälle sind exklusiv bei ServusTV zu sehen und werden in enger Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, Bundeskriminalamt, den Landeskriminalämtern sowie dem Justizministerium aufgearbeitet. Während der Live-Sendung haben Zuschauer die Möglichkeit, mit sachdienlichen Hinweisen dabei zu helfen, die Kriminalfälle aufzuklären. Um den Zusehern einen realistischen Eindruck zu vermitteln, werden zwei der Fälle durch aufwendig inszenierte und spannende Kurz-Spielfilme, sogenannte Reenactments, aufbereitet, während die weiteren vier Fälle als informative Kriminal-Dokumentationen präsentiert werden. (Quelle: servustv.com)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2024 um 08:01 Uhr aktualisiert