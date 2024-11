19-Jähriger rast mit 190 km/h an Polizei vorbei: Auto beschlagnahmt!

Veröffentlicht am 9. November 2024, 08:19 / ©Montage: 5min.at/pixabay

Am 8. November, gegen 22.30 Uhr, wurde ein ziviles Fahrzeug der Autobahnpolizei auf der Rheintalautobahn A14, Höhe Lauterach, mit überhöhter Geschwindigkeit von einem PKW überholt. Bei der anschließenden Nachfahrt des Fahrzeuges konnte über eine Distanz von über 300 Metern eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 190 km/h (bei erlaubten 110 km/h) gemessen werden.

Auto beschlagnahmt, 19-Jähriger ist Führerschein los

Das Fahrzeug konnte in der Folge von der zivilen Streife angehalten werden und wurde auf dem Gelände der API Dornbirn einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dem 19-jährigen Lenker wurde der Führerschein (Probezeit) abgenommen. Der PKW, der sich laut Angaben des Lenkers in seinem Besitz befindet, wurde beschlagnahmt und anschließend abgeschleppt. Es erfolgt eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz.

