Liebesbetrug: Steirer (27) zog Frauen jahrelang das Geld aus der Tasche

Ín der Folge am 13. November geht es bei "Fahndung Österreich" unter anderem um einen Beziehungsschwindler aus der Steiermark.

Ín der Folge am 13. November geht es bei "Fahndung Österreich" unter anderem um einen Beziehungsschwindler aus der Steiermark.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 08:36 / ©Mabon Film / H. Jörgner

In der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ werden ungelöste Kriminalfälle vorgestellt. Am 13. November wird in den Fokus gerückt, wie ein 27-jähriger Beziehungsschwindler aus der Steiermark über Jahre hinweg Frauen um ihr Geld brachte.

Betrug ging über mehrere Jahre

Ein 27-jähriger Steirer hat über mehrere Jahre hinweg als Beziehungsschwindler Frauen und deren Familien um einen sechsstelligen Betrag betrogen. Der Musiker lernte seine Opfer auf Veranstaltungen kennen, wo er ihnen nicht nur die große Liebe vorgaukelte, sondern auch von seiner fiktiven Karriere beim Bundesheer erzählte, für die er immer wieder zu Einsätzen müsse.

Weitere Opfer des Schwindlers gesucht

In Wirklichkeit fuhr er jedoch von einer Freundin zur nächsten und führte über Jahre hinweg parallel Beziehungen mit mindestens drei bis vier Frauen. Unter dem Vorwand, nicht auf sein Konto zugreifen zu können, lieh er sich von allen Geld. Durch psychischen Druck und Drohungen mit Gewalt manipulierte er die Frauen, bis schließlich eine der Betrogenen zur Polizei ging. Der Mann sitzt mittlerweile in Haft, die Ermittler suchen jedoch weiterhin nach weiteren Opfern.