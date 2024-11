425.000 Euro: Besonderer Porsche von Wiener Künstlerin steht zum Verkauf

Kunstaffine Autosuchende stoßen in diesen Tagen auf willhaben auf ein Fahrzeug, das im Straßenverkehr mit Sicherheit alle Blicke auf sich zieht. Dabei handelt es sich um einen Porsche Cayenne S, neu gestaltet von der Wiener Künstlerin Nina Schrödl. Schrödl hat sich in der heimischen und internationalen Kunstszene mit ihrer Spezialisierung auf Muster und Ornamente einen Namen gemacht – dabei war sie mit ihren Werken unter anderem im Wiener MAK, auf der Art Basel sowie dem Salone del Mobile in Mailand vertreten. Den Porsche Cayenne S, den Nina Schrödl über zwei Jahre lang liebevoll veredelt hat, hat die Künstlerin auf willhaben erworben. Nun erstrahlt er in neuem Glanz – und zwar nicht nur außen, sondern auch innen.

Besonderer Porsche zum Verkauf: Ein fahrendes Kunstwerk

Denn: Zusätzlich zur kunstvoll gestalteten Karosserie hat die Wienerin das Auto von italienischen Spezialfirmen umdesignen lassen. Im Zuge der technischen Erneuerung wurde unter anderem ein brandneuer 4,5-Liter-V8-Motor mit 340 PS eingesetzt, zudem wurden neue Felgen, breite Reifen sowie Offroad-Lichter installiert. „In Italien habe ich außerdem Kunstleder erworben, das ich von einem Spezialisten in Wien bedrucken habe lassen. In einem weiteren Schritt wurde das Leder dann auf die Sitze aufgebracht. Die Farbe der Nähte, das Alcantara auf dem Lenkrad und der bedruckte Himmel waren zusätzliche Dinge, die dann nach und nach dazu kamen“, berichtet Schrödl und fügt abschließend hinzu: „Unter dem Credo ‚Porsches are a girl’s best friend‘ habe ich dann schließlich innen auch noch pinke Aspekte – wie etwa die neu lackierte Gangschaltung und zahlreiche weitere Teile des Innenlebens – ergänzt.“ Zum fahrenden Kunstwerk geht es hier.