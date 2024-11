Mega-Lottogewinn: Auch Steirer räumten wieder viel Geld ab!

Veröffentlicht am 9. November 2024, 09:35 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Die „sechs Richtigen“ 3, 6, 18, 25, 40 und 43 fanden sich gestern, 8. November, auf keiner abgegebenen Spielquittung, damit geht es am Sonntag nun um einen Doppeljackpot mit 2,3 Millionen Euro.

Nur eine Zahl fehlte zum großen Lotto-Gewinn

Es gab vier Fünfer mit der Zusatzzahl 12. Hier fehlte bei den Gewinnen in Salzburg und Oberösterreich jeweils die Zahl 43 auf den Lotto Sechser. Beim dritten Fünfer mit Zusatzzahl in Niederösterreich war es die Zahl 3 und beim vierten via win2day erzielten Fünfer mit Zusatzzahl die Zahl 40. Alle vier Gewinner bekommen knapp 24.000 Euro.

Steirer gewinnt knapp 200.000 Euro

Der Jackpot beim Joker wurde bei der Bonus Ziehung gleich von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Gewinn wurde in der Steiermark mittels Lotto Normalschein getippt, der zweite Gewinn geht nach Niederösterreich, hier war ein es Quicktipp, den die ebenfalls die richtige Joker-Kombination erzielte. Beide Gewinner bekommen mehr als 195.000 Euro. Auch beim Bonus-Gewinn, bei dem es zehnmal 30.000 Euro Urlaubsgeld gab, hatten Steirer Glück:

Bonus-Gewinn Der Bonus-Gewinn der Bonus-Ziehung, die zehnmal 30.000 Euro Urlaubsgeld gehen an folgende Quittungsnummern, die in den daneben angeführten Bundesländern gespielt wurden: 6886904254 Tirol

6931599713 Kärnten

6949013009 win2day

6950269333 Niederösterreich

6987198211 Niederösterreich

6987352215 Steiermark

6987375373 Tirol

6987448807 Oberösterreich

6987519280 win2day

6987613847/6987613849 2 Anteile eines Teamtipps/Steiermark

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde daher auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die insgesamt 41 LottoPlus Fünfer erhalten so jeweils mehr als 6.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um 200.000 Euro.