Vergängliche (Koch)-Kunst: Kärntner Essensreste auf der großen Leinwand

Die Zubereitung von Speisen, ihre Präsentation in kunstvollem Geschirr und die Gebräuche ihres Verzehrs sind weltweit verschieden, aber überall Kultur. An der Spitze steht die Kochkunst. Sie schafft Meisterwerke, die allerdings mit dem Essen verschwinden. Die Ausstellung „Kunst der verschwundenen Meisterwerke“ widmet sich diesem kulturellen Paradoxon mit Bildern, die zugleich Kunstobjekt und Denkmal sind: Sie erinnern an die Vergänglichkeit und heben die Kunst der Küchenmeister ins rechte Licht – nicht ohne einen Wimpernschlag von Ironie. Herausragende Beispiele für diese „Kunst verschwundener Meisterwerke“ werden als Premiere im Kärnten Museum in Klagenfurt gezeigt, in einer für diesen Anlass würdigen Umgebung.

Kunststudie führt zu „verschwundenen Meisterwerken“

„Kunst verschwundener Meisterwerke“ ist das Ergebnis einer Kunststudie, die vom „Verein VENI – Verein zur Entwicklung nachhaltiger Ideen“ in Auftrag gegeben wurde. Künstler und Firmen haben sich dieser Idee angenommen. Die Glaserei von Christian und Christine Starzacher liefert die Sicherheitsgläser. Das Werk1 bearbeitet das Layout und Kunstfotograf Ferdinand Neumüller fotografierte die von Reinhard Eberhart „weggeputzten“ leeren Teller. Daraus entsteht mit den mitmachenden Restaurants- und Küchenchefs durch den Digitalisierungskünstler und Web-Profi Alexander Webernig ein Content, der immerwährend für Kärntner Gastlichkeit steht. Einerseits wird ein Loop für das sich immer wiederholende Video im Medienraum appetitlich aufbereitet und andererseits baut WeAppU.Net die Brücke vom QR-Code als Online-Service mit allen relevanten Orientierungsdaten. Diese Vernetzung ist der Start für eine kulinarische Reise, welche weit über den Alpen-Adria-Raum hinaus gehen wird.

Verschwundene Meisterwerke kärntenweit zu sehen

Monitorwerbung hat sich mit Geschäftsführer Andreas Lanner ebenfalls dem Projekt angenommen und sorgt dafür, dass es einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Die Bilder sind ab sofort auf den großformatigen und aufmerksamkeitsstarken LED-Walls an allen Stadteinfahrten in Klagenfurt und allen Bezirksstädten zu sehen. Gleichzeitig laden sie Spots zum Besuch der Ausstellung im Kärnten.Museum. Mit dem Vorhaben „Kunst verschwundener Meisterwerke“ entsteht ein Pilotprojekt für einen in dieser Art noch neuen Gastro- und Tourismusführer. Mittels QR-Code werden nicht nur alle mit dem mitmachenden Köche hervorgehoben, sondern es gibt auch Infos dazu, wie die ausgewählten Restaurants zu erreichen sind und wie die Speisen vorher ausgesehen haben.

©Ferdinand Neumüller | In Klagenfurt bei der Eisenbahnbrücke in der Villacherstraße ist bereits ein verschwundenes Meisterwerk zu sehen, … ©Ferdinand Neumüller | … ebenso in der Ossziacherzeile in Villach. ©Ferdinand Neumüller | Die Kunstaktion zeigt leere Teller und Essensreste aus verschiedenen Kärntner Gastrobetrieben.