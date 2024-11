19-jähriger Autofahrer flüchtet nach schwerem Unfall: Fünf Verletzte

Der Unfall ereignete sich in einem abgelegenen Waldstück in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen). Der 19-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Im Auto befanden sich vier weitere Insassen, zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren.

Fahrer flüchtet – Freunde schwer verletzt zurückgelassen

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fehlte vom Lenker jede Spur. Die vier Mitfahrer wurden verletzt im Auto zurückgelassen. Besonders schwer erwischte es den 21-jährigen Beifahrer, der eingeklemmt war und von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Auch die anderen Insassen wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht.

Polizei findet Unfallfahrer bei Angehörigen

Die Polizei durchsuchte das umliegende Waldgebiet nach dem flüchtigen Fahrer, konnte ihn aber zunächst nicht finden. Wenig später tauchte der 19-Jährige bei Angehörigen auf, wo er von der Polizei angetroffen wurde. Die Gründe für seine Flucht sind noch unklar und werden derzeit ermittelt. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.