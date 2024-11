Kurioser Trend: Diese Destinationen verkaufen Luft in Dosen

Außergewöhnliches Souvenir: Für 9,90 Euro kannst du Luft vom Comer See kaufen. Auch andere Destinationen bieten dies an.

Ob als humorvolles Andenken, cleverer Marketing-Gag oder Umweltprojekt – Dosen mit „frischer Luft“ ziehen zunehmend Touristen an.

Italien: Ein Hauch von Comer See aus der Dose

Mit mehr als 5,6 Millionen Besuchern im Jahr 2023 zählt der Comer See zu den beliebtesten Reisezielen Italiens. Die Kommunikationsfirma ItalyComunica nutzt neuerdings diesen Touristenboom, indem sie Dosen mit „authentischer Luft“ vom Comer See für 9,90 Euro pro Stück verkauft. Marketing-Spezialist Davide Abagnale entwickelte diese Souveniridee. Die Dosen sollen ein leicht transportierbares Souvenir sein und finden sich in lokalen Andenkengeschäften – nicht jeder ist jedoch begeistert davon. Bürgermeister Alessandro Rapinese ist skeptisch und wünscht sich, dass Touristen eher traditionelle Souvenirs wie Seidenschals mitnehmen.

Österreich: Luft aus dem Salzkammergut

Auch der idyllische Ort Hallstatt in Österreich hat „frische Luft“ im Angebot. Der Wiener Unternehmer Rainer Garger, versuchte bereits 2018, Hallstätter Luft für den asiatischen Markt zu vermarkten. Gargers „Hallstatt Breeze“ wird in der Nähe von Gosau abgefüllt und mit Sauerstoff und Aromen angereichert. Die Acht-Liter-Dose kostet 19 Euro und wird als Wohlfühlprodukt beworben. Ob das Unternehmen noch Luft in Dosen verkauft ist ungewiss, die Webseite ist jedenfalls nicht mehr aufrufbar.

Großbritannien: Aethaer und das Bewusstsein für Umweltverschmutzung

Nicht alle Luftdosen werden ausschließlich als Souvenirs verkauft. Das britische Unternehmen Aethaer begann 2016 damit, Luft aus den schönsten Naturgebieten Großbritanniens abzufüllen, um auf die Luftverschmutzung aufmerksam zu machen. Der Erlös dieser Dosen fließt in Projekte zur Verbesserung der Luftqualität und zur Herstellung von Atemmasken. Auch in Island und Kanada gibt es ähnliche Initiativen, bei denen saubere Luft in Dosen gefüllt und in Länder mit hoher Luftverschmutzung wie China und Indien exportiert wird.

Umstrittener Trend

Während einige Unternehmen luftgefüllte Dosen als Andenken oder Gag vermarkten, gibt es auch ernsthaftere Projekte, die die Aufmerksamkeit auf Umweltprobleme lenken sollen. In Kanada wurde 2015 die Nachfrage nach in Dosen abgefüllter Bergluft so groß, dass eine Firma ein spezielles Sprühventil für ihre Produkte entwickelte und an Kunden in China verkaufte. Der Trend wirft auch ethische Fragen auf: Während die Produkte als Souvenir verkauft werden, generieren sie zusätzliche Verpackungsabfälle und tragen zum Problem der Wegwerf-Andenken bei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2024 um 10:01 Uhr aktualisiert