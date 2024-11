Chaos für Reisende: November-Streiks legen Italiens Städte lahm

Der Luftverkehr in Italien wird von mehreren Streiks betroffen sein, die zu erheblichen Störungen führen können. Medienberichten zufolge hat das Fluglotsenpersonal der ENAV am 12. November in den Flughäfen Neapel, Perugia, Pescara und Lampedusa einen vierstündigen Streik angekündigt, der von 13 bis 17 Uhr dauert. Reisende müssen mit Verspätungen und möglichen Flugausfällen rechnen. Am 29. November ist ein 24-stündiger Streik des Bodenpersonals an den Flughäfen Mailand Linate, Mailand Malpensa und Venedig geplant. Dieser Streik könnte zu massiven Verzögerungen und Stornierungen führen, da Bodenabfertigungsdienste, wie das Einchecken und das Beladen von Flugzeugen, betroffen sind.

Bahnstreiks: Ausfälle und Verzögerungen im gesamten Land

Auch im Bahnverkehr wird es zu mehreren Streiks kommen, die sowohl den regionalen als auch den nationalen Verkehr betreffen. Vom 9. bis 10. November hat das Personal von Trenitalia, das für die Hochgeschwindigkeitszüge in der Region Kampanien zuständig ist, einen 23-stündigen Streik angekündigt. Der Streik beginnt am Abend des 9. November und endet am Nachmittag des 10. November. Reisende in dieser Region müssen mit Ausfällen und Verspätungen bei den Hochgeschwindigkeitszügen rechnen. Am 10. November wird auch das Personal der RFI in Florenz in einem 8-stündigen Streik von 9 bis 16.59 Uhr eintreten. Dieser Streik betrifft die Zugstrecken, die durch Florenz führen, sodass auch hier mit Verspätungen und Störungen im regionalen Bahnverkehr zu rechnen ist. Ein landesweiter Streik des RFI Personals, das für die Wartung der Bahninfrastruktur verantwortlich ist, ist für den 13. November angekündigt. Dieser 24-stündige Streik könnte den nationalen Bahnverkehr stark beeinträchtigen, da die Wartung der Strecken und Anlagen für den reibungslosen Betrieb der Züge entscheidend ist.

Öffentlicher Nahverkehr: Totaler Stillstand in mehreren Städten

Der öffentliche Nahverkehr in Italien wird ebenfalls von umfangreichen Streiks betroffen sein, die vor allem die größeren Städte beeinträchtigen. Am 8. November haben mehrere Gewerkschaften einen landesweiten Streik des öffentlichen Nahverkehrs ausgerufen, der Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen in zahlreichen Städten lahmlegen wird. Der Streik betrifft auch die Verkehrsbetriebe in Mailand und Rom, wobei in beiden Städten keine Garantiezeiten für den Betrieb eingehalten werden. Das bedeutet, dass der öffentliche Verkehr den gesamten Tag über ausfallen könnte. In Mailand wird der Streik am 8. November den gesamten öffentlichen Nahverkehr betreffen, einschließlich der U-Bahn, Straßenbahnen und Busse. Reisende in der norditalienischen Metropole müssen mit erheblichen Problemen bei der Mobilität rechnen. In Rom wird der Streik ebenfalls die gesamten öffentlichen Verkehrsdienste von ATAC und Roma TPL betreffen. Auch hier ist mit einem vollständigen Ausfall der Verkehrsmittel zu rechnen, was insbesondere Pendler und Touristen stark belasten wird. Zusätzlich zu den Verkehrsbehinderungen wird am selben Tag auch eine nationale Demonstration in Rom erwartet, die den Verkehr in der Hauptstadt weiter beeinträchtigen könnte.

Vorbereitungen und Empfehlungen für Reisende

Reisende, die im November in Italien unterwegs sind, sollten sich unbedingt auf die bevorstehenden Streiks vorbereiten. Insbesondere in den großen Städten Mailand und Rom ist mit massiven Einschränkungen im öffentlichen Verkehr zu rechnen. Für den Luftverkehr und den Bahnverkehr gilt es, die aktuellen Informationen über Streikzeiten und mögliche Ausfälle regelmäßig zu überprüfen, um unerwartete Verzögerungen zu vermeiden. Wer in den betroffenen Tagen fliegen oder mit dem Zug reisen möchte, sollte zusätzliche Zeit für mögliche Verspätungen einplanen.