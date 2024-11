Schwere Körperverletzung: Mann (39) wird nach Einreise verhaftet

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 23. Oktober vor einem Lokal in Altenmarkt im Pongau. Der 39-jährige Verdächtige, ein türkischer Staatsbürger, soll laut Polizei die Frau angegriffen und schwer verletzt haben. Die Verletzungen der Frau waren so gravierend, dass sie zunächst ins Krankenhaus Schwarzach gebracht und später in die Landeskliniken Salzburg verlegt werden musste.

Täter unmittelbar nach Rückkehr verhaftet

Der mutmaßliche Täter war nach dem Angriff ins Ausland geflüchtet. Jetzt kehrte er nach Österreich zurück, wo er von der Polizei sofort festgenommen wurde. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt und befindet sich in Untersuchungshaft. Laut Polizei verweigert er bisher die Aussage und zeigt sich nicht geständig.