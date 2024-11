Erhöhte Waldbrandgefahr: Bevölkerung zu besonderer Vorsicht aufgerufen

Die letzten Wochen waren in Tirol von ungewöhnlich trockener Witterung geprägt. Diese hat dazu geführt, dass Wald- und Wiesenflächen extrem ausgetrocknet sind. Forstreferent LHStv Josef Geisler warnt vor den gravierenden Folgen eines möglichen Waldbrandes: „Die zerstörte Vegetation und der unmittelbare wirtschaftliche Schaden sind gravierend. Noch bedrohlicher ist jedoch der Verlust des Waldbodens durch Erosion, insbesondere auf steilen Hängen. Ohne gesunde Waldböden verlieren Schutzwälder ihre Funktion, was die Gefahr von Muren, Lawinen und Steinschlägen erhöht.“

Appell an die Bevölkerung: Keine glimmenden Gegenstände wegwerfen

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair betont die Bedeutung der Vorsicht beim Aufenthalt in Waldgebieten: „Bitte werfen Sie keine Zündhölzer oder Zigaretten achtlos weg. Vermeiden Sie aktuell offenes Feuer, insbesondere Grillen im Wald oder in dessen Nähe. Schon eine kleine Unachtsamkeit kann katastrophale Folgen haben.“ Der Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter appelliert ebenfalls an die Bürgerinnen und Bürger, kein offenes Feuer in der Natur zu entfachen: „Das Rauchen und Zweckfeuer sollten unbedingt unterlassen werden, da Funkenflug schnell zu einem Brand führen kann.“

Sofortige Alarmierung der Feuerwehr bei Waldbrand

Falls ein Waldbrand entdeckt wird, sollten Betroffene sofort die Feuerwehr verständigen, anstatt selbst Löschversuche zu unternehmen. „Unsere Feuerwehrleute sind für solche Einsätze bestens ausgebildet und jederzeit bereit, auszurücken“, erklärt Unterladstätter. Er rät dazu, den Einsatzkräften im Ernstfall aus sicherer Entfernung das Feuer zu melden und auf ihre Ankunft zu warten.