„Ich war sprachlos“: Steirerin Sonja rettete schwerkranker Frau das Leben

Anfang Oktober durfte Sonja eine zutiefst bewegende Erfahrung machen: Sie spendete Stammzellen. „Alles begann vor einigen Jahren bei einer Typisierungsaktion in unserer Firma, bei der uns erklärt wurde, wie selten es ist, dass jemand tatsächlich als Spender in Frage kommt. Als ich dann diesen Sommer den Anruf erhielt, dass ich genau diese Person für jemanden sein würde, war ich sprachlos“, erzählt die 30-Jährige.

So lief die Spende ab

Bevor die eigentliche Spende erfolgen konnte, standen einige Voruntersuchungen an. „Um sicherzustellen, dass ich gesund bin und die Kompatibilität mit der Empfängerin gegeben ist. Diese Untersuchungen gaben mir ein gutes Gefühl, denn sie verdeutlichten, wie wichtig es ist, dass alles perfekt zusammenpasst“, schildert die Steirerin die Erfahrung weiter. Einige Tage vor der Spende begannen dann die Injektionen, die bewirken, dass die Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut übergehen. „Im Vergleich dazu verlief der eigentliche Spendetag fast unspektakulär, doch innerlich war es für mich ein bedeutender Moment. In der Blutbank in Graz wurde ich herzlich empfangen, jeder Schritt wurde mir geduldig erklärt, und ich fühlte mich durchgehend bestens betreut.“

„Ein Moment, der mich auf eine Weise berührte, die schwer in Worte zu fassen ist“

Die Spende selbst dauerte rund drei Stunden. „Es ist kaum zu glauben, wie wenig Aufwand nötig ist, um so viel zu bewirken. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass meine Stammzellen bereits transplantiert worden waren – ein Moment, der mich auf eine Weise berührte, die schwer in Worte zu fassen ist“, so Sonja. Das Wissen, dass ihre Spende einem Menschen die Chance auf viele weitere Jahre – vielleicht sogar Jahrzehnte – schenkt, bewege sie zutiefst. „Es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und führt mir die Kostbarkeit des Lebens vor Augen. Zu erkennen, dass ein kleiner Schritt so Großes bewirken kann, ist einfach unbeschreiblich. Manchmal braucht es nicht viel, um das Leben eines anderen Menschen nachhaltig zu verändern – und genau das macht diese Erfahrung für mich so besonders.“

So wirst auch du zum Lebensretter

„Liebe Sonja, herzlichen Dank für deine selbstlose Stammzellspende! Du hast jemandem die Chance auf ein neues Leben geschenkt und dafür sind wir unglaublich dankbar!“, so der Verein Geben für Leben. Auch du möchtest zum Lebensretter werden? Das geht ganz einfach! Der Verein veranstaltet überall in Österreich regelmäßig Typisierungsaktionen. Außerdem kann man sich ein Spender-Set auch ganz einfach nach Hause holen und dann abschicken. Nähere Infos dazu findest du hier.