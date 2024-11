Simone Lugner plant Neustart: Neue Karriere nach Lugners Tod

Veröffentlicht am 9. November 2024, 11:22 / ©APA/GEORG HOCHMUTH

Nur wenige Tage nach der Beerdigung von Richard Lugner am 31. August erreichte Simone die Kündigung aus der Lugner-City. Obwohl sie bis Mitte November noch Gehalt bezieht, endete ihr Arbeitsverhältnis abrupt. Mehr dazu hier: Lugner City: Simone Lugner überraschend gekündigt. Eine große Umstellung für die Witwe, die nun vor neuen Herausforderungen steht, insbesondere da in der berühmten „Mörtel-Villa“ immer Arbeiten anstehen. Simone möchte in der Villa bleiben, die jedoch im Besitz der Lugner Stiftung ist. Ob sie sich den Erhalt des Anwesens dauerhaft leisten kann, bleibt abzuwarten, da die finanziellen Lasten allein auf ihren Schultern liegen würden.

Auf der Suche nach einer neuen Karriere

Simone ist nun auf der Suche nach einer neuen Einkommensquelle, die ihr hilft, den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Seit Wochen streckt sie ihre Fühler nach passenden Jobangeboten aus, doch die Suche gestaltet sich schwierig. „Ich arbeite an zwei Projekten, über die ich derzeit noch nicht sprechen kann“, verrät sie gegenüber heute.at. Alles deutet darauf hin, dass Simone sich im kommenden Jahr selbstständig machen möchte berichtet heute.at weiter.