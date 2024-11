Traumgewinn bei EuroDreams: 30 Jahre lang 20.000 Euro monatlich für Kärntner

Gestern Abend gab es bei der EuroDreams-Ziehung genau einen Tippschein mit den sechs richtigen Zahlen (4, 15, 17, 21, 25, 34) und der passenden Traumzahl 1 – und der wurde in Kärnten abgegeben. Damit hat der oder die Spielteilnehmer:in sich selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht und darf sich auf 30 finanziell wundervoll versorgte Jahre freuen. Der Hauptgewinn bei EuroDreams beträgt nämlich monatlich 20.000 Euro, die nun, beginnend ab Mitte Dezember, 30 Jahre lang ausbezahlt werden.

Österreich auf Platz 2 der EuroDreams-Gewinner

Der Gewinn in Kärnten ist bereits der dritte Hauptgewinn in Österreich, nach zuletzt einem in der Steiermark im Juni dieses Jahres und einem in Tirol im März. Damit wird Österreich in der Gewinner-Statistik von EuroDreams bisher nur von Frankreich geschlagen. Denn von den insgesamt elf Hauptgewinnen, die es seit Einführung des Spiels im November des Vorjahres gegeben hat, gingen drei nach Österreich, sechs nach Frankreich und je einer nach Spanien und Portugal.