Skurrile Aktivitäten: Bläst die Windkraft ganz nach rechts?

Die Befragung ist ohnehin bereits seltsam genug und das basiert auf der Fragestellung „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“. Das bedeutet im Klartext: Wer FÜR Windkraft ist, muss mit Nein stimmen. Wer GEGEN Windkraft ist, muss mit Ja stimmen. Verwirrender geht’s kaum. Darüber hinaus wird der Eindruck erweckt, es handle sich um eine verbindliche Abstimmung. Was es nicht ist.

Gruppenbildung auf Telegram und Co

Jetzt aber wird’s bedenklicher. Im Internet versuchen sich diverse Gruppen zu vernetzen, die nach Corona ein neues Thema für sich entdeckt haben. „Gegenwind für Kärnten“, „Im Schatten der Windkraft“, „Kärnten geht in die Offensive“, um nur einige Namen zu nennen. Unterstützt wird das virtuelle Treiben von den Corona- und nun auch Klimawandelleugnern der MFG. Auf verschiedenen Gruppen der Plattform Telegram spielt es sich auch bereits ab und da fällt auch immer wieder der Name eines in Kärnten sattsam bekannten Expolitikers und äußerst rechten Aktivisten. Videos, die etwa über einen Vortrag berichten, dessen Frontmann Samstag auch für Spittal avisiert war, beginnen mit den sympathischen Worten „Hallo, armseliges Österreich“. Es ist halt eine skurrile Gruppe, die da die Windkraft als neuen Turbo für Verschwörungsmythen nutzen will.

Eine Anti-Windkraft-Demo, die am 9.11. in Spittal stattfand, stieß kaum auf Interesse.

FPÖ-Angerer distanziert sich von neuen Gruppen

FPÖ-Landeschef Erwin Angerer, dessen Partei die Befragung ja initiiert hat, zu 5 Minuten: „Wir unterstützen etwa das Spittaler Demo-Team nicht aktiv, aber sie kämpfen für dieselbe Sache. Wir fahren unsere eigene Kampagne und wollen keine Parteipolitik machen.“ Und diesen einen Aktivisten der äußerst rechten Szene, der nun wieder aus der Versenkung auftaucht, den kenne er nicht, so Angerer. Bleibt abzuwarten, wer sich durchsetzt. Die seltsamen und äußerst rechts verorteten Aktivisten oder die vernünftigen und sachorientierten Diskutanten.