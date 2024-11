Luxusuhren-Raub in Wien: Slowakisches Duo festgenommen

Veröffentlicht am 9. November 2024, 13:20 / ©pixabay.com

Im Zuge einer Amtshandlung betreffend eine Körperverletzung Anfang September, gelang Beamten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel die Festnahme einer 29-jährigen Frau und eines 30-jährigen Mannes (beide StA.: Slowakei), nach denen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes gefahndet wurde. Die beiden Tatverdächtigen sollen im August in der Wiener Innenstadt einen Mann mit Pfefferspray eingesprüht und ihm anschließend seine Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben.

Für weitere Straftaten vielleicht verantwortlich

Die 29-Jährige ist darüber hinaus auch dringend tatverdächtig, gemeinsam mit anderen, noch unbekannten Tätern, an zwei weiteren Diebstählen von Luxusuhren im 1. Bezirk beteiligt gewesen zu sein. Das Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Raub, führte in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien die Ermittlungen. Die 29-Jährige und der 30-Jährige wurden in eine Wiener Justizanstalt gebracht.