Schockierende Anklage: Prozess um jahrzehntelangen Missbrauch in Klagenfurt

Am Freitag, den 15. November, steht in Klagenfurt ein Mann wegen zahlreicher Vergehen vor Gericht. Im Zeitraum von 1996 bis 1998 soll er sich des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen schuldig gemacht haben. Zudem soll er bis zum Jahre 2022 mehrfach die Verbrechen der Vergewaltigung bzw. der schweren Nötigung begangen haben. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sei es in den Deliktszeitjahren beinahe täglich zu sexuellen Übergriffen zwischen dem Angeklagten und seinen Familienmitgliedern gekommen. Wegen dieser schwerwiegenden Vorwürfe muss sich der Mann am 15. November vor Richter Gernot Kugi am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.