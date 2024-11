Ast schnellt zurück: Mann (51) bei Holzarbeiten schwer verletzt

Veröffentlicht am 9. November 2024, 15:01 / ©Bettina Nikolic

Ein 51 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen schnitt am Sonntagvormittag, 9. November 2024, einen am Boden liegenden Holzstamm mit einer Motorsäge. Dabei geriet der Holzstamm in Bewegung, wodurch ein unter Spannung stehender Ast zurückschnellte und den Mann schwer verletzte.

Mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt

Er konnte noch selbst mittels Mobiltelefon einen Nachbarn kontaktieren, der die Rettungskette in Gang setzte. Die Rettung brachte den Verunfallten schließlich in das Klinikum Klagenfurt.