Neun „Bodensee-Kapitäne“ ohne Führerschein: Deutliche Zunahme bei Kontrollen durch die Seepolizei

Am Bodensee wurden so viele Bootsführerscheine abgenommen, wie noch nie.

Am Bodensee wurden so viele Bootsführerscheine abgenommen, wie noch nie.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 15:15 / ©pixabay / webentwicklerin

Auf dem Bodensee hat die Vorarlberger Seepolizei in diesem Jahr besonders intensiv kontrolliert und hart durchgegriffen. Insgesamt mussten neun Bootsführer ihre Patente abgeben, da sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Am Bodensee liegt die Promillegrenze für Bootsführer bei 0,8 – und wer dagegen verstößt, riskiert sofort seinen Bootsführerschein. Sieben Personen wurden aufgrund von Alkohol am Steuer bestraft, zwei weitere standen unter dem Einfluss von Drogen.

Rekordzahl an Anzeigen im Jahr 2024

Die verstärkten Kontrollen zeigen Wirkung: Bislang wurden 187 Anzeigen nach der Bodenseeschifffahrtsordnung (BSO) ausgestellt – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, in dem 126 Anzeigen erfasst wurden. Dazu kamen 57 Organstrafverfügungen, was nahezu eine Verdopplung im Vergleich zu den 56 des Vorjahres bedeutet. Die Polizei ahndete dabei nicht nur Alkohol- und Drogendelikte, sondern auch Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen Fahrregeln sowie fehlende Ausrüstung auf den Booten.

Neues Polizeiboot für seichte Gewässer

Neu im Einsatz war ein speziell für seichte Gewässer konzipiertes Polizeiboot. Damit konnte die Seepolizei auch in schwer zugänglichen Gebieten wie dem Naturschutzgebiet Rheindelta oder kleineren Häfen besser kontrollieren. Durch den Einsatz dieses flachwassertauglichen Boots wurden Kontrollen ausgeweitet und viele Verstöße direkt vor Ort geahndet.