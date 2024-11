Banküberfall in Villach: Ruf sofort die Polizei, wenn du ihn siehst

Ein maskierter Mann versuchte am 8. November 2024 in Villach-Völkendorf eine Bankfiliale auszurauben.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 15:53 / ©LPD Kärnten

Am Freitag, dem 8. November 2024, kam es zu einem Polizei-Großaufgebot im Raum Villach. Grund dafür war ein versuchter Raubüberfall: Um 11.19 Uhr betrat ein vermummter Mann mit weißen Handschuhen eine Bankfiliale in Villach-Völkendorf. Unter seiner Kleidung trug er vermutlich eine Bombenattrappe. Der Täter legte sofort einen Zettel mit Droh- und Geldforderungen auf einen Service-Desk und verlangte in sehr gutem Deutsch die Herausgabe von Bargeld.

Täter flüchtet ohne Beute

Zur Untermauerung seiner Forderung hob er auch kurz seine Oberbekleidung und zeigte eine vermutliche Bombenattrappe vor, die mittels Klebeband an seinem Körper befestigt war. Nachdem für den Täter scheinbar zu viel Zeit vergangen war, flüchtete er schließlich ohne Beute aus der Bank und konnte in unbekannte Richtung entkommen. Zum Zeitpunkt des versuchten Überfalles befanden sich noch weitere Kunden und Angestellte in der Bank, die jedoch von dem Vorfall nichts bemerkten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief ergebnislos. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung Normale Statur etwa 158 bis 165 Zentimeter groß

Ca. 22 bis 30 Jahre alt

Erscheinungsbild wirkt gepflegt und er hat einen dunkleren Teint sowie einen dunklen Bart

Zuletzt trug er eine dunkelblaue Kapuzenjacke der Marke „Champion“, deren Markenemblem am linken Ärmel zu sehen ist

Darunter hatte er einen grauen Kapuzenpullover mit einem auffälligen „Jack & Jones“-Schriftzug in Schwarz und Rot im Brustbereich

Seine Hose ist eine dunkelblaue Jeans, und dazu kombinierte er graue flache Schnürschuhe

Der Mann trug außerdem eine schwarze Wollmütze sowie einen schwarzen Schlauchschal

Mit sich führte er einen dunklen Rucksack, auf dem „Burton“ aufgedruckt ist

Auffällig waren seine weißen Textilhandschuhe, die auf den Handrücken eine schwarze Aufschrift tragen

©LPD Kärnen ©LPD Kärnten ©LPD Kärnten ©LPD Kärnten

Hinweise an das Landeskriminalamt Kärnten

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ergeht nun das Ersuchen um Veröffentlichung der beiliegenden Lichtbilder des Täters in den Medien. Hinweise sind an das Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer 059133 20 3333 erbeten.