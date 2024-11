Stadt vs. Land: So unterschiedlich klingt die Steiermark

Während in der Stadt, z. B. in Graz, eher in Standardsprache gesprochen wird, ist auf dem Land der Dialekt noch häufiger im Gebrauch.

In jedem Bundesland Österreichs gibt es unterschiedliche Dialekte, die oft sogar von Ort zu Ort variieren – so auch in der Steiermark. Wir haben für euch beim Forschungsteam des Projekts „Stadtsprachen“ der Uni Graz nachgefragt, wie es um die aktuelle Dialektsituation in der Steiermark steht.

Steiermark gehört zum bairischen Sprachraum

Die Steiermark gehört grundsätzlich zum bairischen Sprachraum, wobei der größte Teil des Bundeslandes, einschließlich der Landeshauptstadt Graz, im Übergangsgebiet zwischen Mittel- und Südbairisch liegt. Ein kleinerer Teil lässt sich jedoch eindeutig dem südbairischen Sprachraum zuordnen.

Dialekte sind von vielen Faktoren abhängig

Die Steiermark ist ein sprachlich vielfältiges Gebiet, da die Dialekte nicht genau mit den Grenzen des Bundeslandes übereinstimmen und es auch innerhalb der Steiermark viele Unterschiede gibt. Diese sprachliche Vielfalt resultiert nicht nur aus geografischen Unterschieden, sondern wird auch von sozialen und situativen Faktoren geprägt. „Das Betrifft einerseits Parameter wie das Alter, das Geschlecht, den Beruf, die Ausbildung, die Mobilität der Sprecher, andererseits die unterschiedlichen Situationen und Gesprächspartner, die sprachliche Interaktionen prägen“, erklärte Stefanie Edler aus dem Team des Projekts Stadtsprachen im Interview mit 5 Minuten.

Projekt „Wien und Graz – Städte und ihre sprachlichen Strahlkräfte“

Das in Graz angesiedelte Projekt „Wien und Graz – Städte und ihre sprachlichen Strahlkräfte“ ist Teil des Spezialforschungsbereichs (SFB) „German in Austria: Variation – Kontakt – Wahrnehmung,“ gefördert von „Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF“. Erstmals arbeiten hier fünf Institute aus ganz Österreich zusammen, um die Sprachvarietäten des Deutschen in Österreich zu erforschen und zu dokumentieren.

Sprachverwendung in Graz und Wien

Das Grazer Teilprojekt konzentriert sich auf die Sprachverwendung in Wien und Graz sowie in umliegenden Gemeinden. Dafür werden Daten von Sprechern verschiedener Altersgruppen gesammelt, um die Vielfalt der städtischen Sprache zu erfassen und Hinweise auf mögliche sprachliche Einflüsse auf das Umland zu gewinnen. Die Analysen basieren auf Aufnahmen aus verschiedenen Gesprächssituationen, die eine Datengrundlage bieten.

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt Wie sieht der Sprachgebrauch in der Stadt aus und welche Unterschiede lassen sich zwischen Wien und Graz und den jeweiligen umliegenden Gemeinden feststellen?

In welcher Beziehung steht urbanes Sprechen mit außersprachlichen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Beruf, Mobilitätsverhalten etc. Inwieweit wirken sich unterschiedliche Konversationssituationen und -kontexte auf die individuelle Wahl von Varianten in urbanen Zentren aus?

Beeinflussen Städte ihre Umlandgemeinden sprachlich oder verhält es sich sogar umgekehrt?

Möglichst natürliche Sprecherdaten

„Unsere Daten wurden in den Städten Wien und Graz sowie in jeweils drei Umlandgemeinden (Thal, Weinitzen und Kalsdorf für Graz sowie Gerasdorf, Mödling und Baden für Wien) erhoben“, erläuterte Edler. Um die sprachliche Alltagswelt authentisch zu erfassen, wurden dabei Methoden eingesetzt, die möglichst natürliche Sprecherdaten liefern. Statt standardisierter Tests, Experimente oder reiner Befragungen setzten die Forschenden auf ungezwungene Gespräche in Form von Interviews, Unterhaltungen zwischen Freunden und sogenannten Erzählimpuls-Gesprächen, bei denen ein kurzer Text als Gesprächsanreiz dient.

Datenerhebung und -analyse

Diese Gespräche werden aufgezeichnet, verschriftet und mit Anmerkungen versehen, um sprachliche Merkmale zu kennzeichnen. Anschließend werden die Daten analysiert und sprachliche Besonderheiten zwischen verschiedenen Sprecher oder Gruppen verglichen. Ergänzend werden soziale Hintergrundinformationen wie Alter, Geschlecht, Ausbildung und Beruf durch Fragebögen erfasst, ebenso wie zur Einstellung und zu Wahrnehmungen von Sprache. „Die Einzelinformationen, die aus diesen unterschiedlichen Datengrundlagen fließen, werden dann zu allgemeineren Erkenntnissen gebündelt, um Tendenzen einer sprachlichen Prägung der Stadt festzustellen sowie Unterschiede zum nicht-urbanen Raum“, erklärte Edler den Ablauf der Datengewinnung.

Sprachliche Unterschiede zwischen Stadt und Land

Im Vergleich zwischen Stadt und Umland zeigen sich sprachliche Unterschiede. Besonders auffällig ist die stärkere Tendenz zur Standardsprache in städtischen Gebieten. „Die urbanen Sprecher verwenden mehr standardsprachliche Formen im Vergleich zu den nicht-urbanen, die noch häufiger Dialektvarianten gebrauchen“, verrät Stefanie Edler im Gespräch mit 5 Minuten. Im Umland verwenden die Sprecher dialektnahe Formen wie „I fohr mit die Kinder min Bus ham“ statt dem standardsprachlichen „Ich fahre mit den Kindern mit dem Bus nach Hause“.

Vergleichsartikel im ländlichen Raum

Ein ähnliches Muster tritt bei Vergleichspartikeln auf: Während in der Standardsprache „wie“ üblich ist, sind im ländlichen Raum die Non-Standard-Formen „als“ und „als wie“ häufiger anzutreffen, z.B. „die reden anders als wie wir“ statt „die reden anders als wir“. „Die Gegensätze zwischen Stadt und Land zeigen sich aber immer nur in Tendenzen und relativen Verhältnissen. Nie finden sich hier oder dort ausschließlich standardsprachliche oder ausschließlich dialektale Formen. Es geht immer um eine Mischung, die in Summe unterschiedliche Mengenverhältnisse aufweist“, betonte Edler abschließend.