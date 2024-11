Hohe Anerkennung für Handke: Ehrenzeichen des Landes Steiermark

In ihrer jüngsten Sitzung hat die Steiermärkische Landesregierung beschlossen, den Literaturnobelpreisträger Peter Handke mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark mit Stern zu ehren. Landeshauptmann Christopher Drexler wird Handke die Auszeichnung am 15. November in Graz überreichen. „Peter Handke ist ein Großer, der es versteht, Erfahrungen untrüglich zur Literatur zu erheben. Es ist eine große Freude, dass wir einen Literaturnobelpreisträger auszeichnen können, der so eng mit dem Kulturland Steiermark verwoben ist“, würdigt Drexler die Verdienste Handkes um die heimische Literatur und sein Wirken in Graz.

Sein Wirken prägt Graz

Peter Handke, geboren 1942 in Griffen in Kärnten, verbrachte seine Kindheit teils in seiner Heimatgemeinde und teils im Ostsektor Berlins. Erste literarische Werke erschienen in der Zeitschrift „Fackel“ des katholischen Knabeninternats Tanzenberg. Nach der Matura in Klagenfurt begann er 1961 ein Jurastudium in Graz, wo er Anschluss an die Schriftstellergruppe des „Forum Stadtpark“ fand und Texte in der Zeitschrift „manuskripte“ veröffentlichte. 1966, nach Erscheinen seines Debütromans „Die Hornissen,“ brach Handke das Studium ab, um sich vollständig dem Schreiben zu widmen. Sein frühes Wirken in Graz und sein vielfältiges Schaffen beeinflussten die steirische Kunst- und Literaturszene nachhaltig und prägen sie bis heute.

Peter Handke erhielt Literaturnobelpreis

Seit über fünf Jahrzehnten prägt Peter Handke die literarische Öffentlichkeit und bereichert den politischen sowie gesellschaftlichen Diskurs. Seine umfangreiche Werkliste umfasst inzwischen über 70 Veröffentlichungen, die Prosa, Lyrik, Theaterstücke und Hörspiele umfassen. Handke zählt zu den wenigen Autoren der Gegenwartsliteratur, die bereits zu Lebzeiten mit einer Gesamtausgabe ihrer Arbeiten gewürdigt werden. 2018 erschien „Die Peter-Handke-Bibliothek“ im Suhrkamp Verlag in Berlin. Ein Jahr später, 2019, erhielt er die höchste literarische Auszeichnung: den Literaturnobelpreis.