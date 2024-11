Schon offen: Der neue Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn

Der Weihnachtsmarkt hat einen neuen Betreiber in Schönbrunn.

Der Weihnachtsmarkt hat einen neuen Betreiber in Schönbrunn.

Veröffentlicht am 9. November 2024, 17:31 / ©5 Minuten

Seit dem 8. November hat der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn seine Pforten geöffnet und beeindruckt bereits in den ersten Tagen mit einem völlig neuen Konzept. Der gesamte Ehrenhof des Schlosses verwandelt sich in eine winterliche Weihnachtswelt, die Besucher mit Lichtern und festlicher Musik in eine zauberhafte Atmosphäre entführt.

©5 Minuten Der Stern beim Eingang ist auch neu.

Über 90 Stände und innovative Attraktionen

Mit über 90 liebevoll dekorierten Marktständen bietet der neue Weihnachtsmarkt eine breite Palette an handwerklichen Erzeugnissen und regionalen Köstlichkeiten. Erstmals gibt es einen innovativen Eislaufplatz sowie energieeffiziente Eisstockbahnen, die ganz ohne Strom auskommen. Hier können Besucher aktiv werden und das winterliche Ambiente genießen.

©5 Minuten Auch mit einem kleinen Riesenrad kann man fahren.

Familienfreundliche Erlebnisse und Angebote

Für die kleinen Gäste gibt es viel zu entdecken: Ein nostalgisches Karussell, ein Riesenrad und die gemütliche Bastelhütte „Holzzirkus“ lassen Kinderherzen höher schlagen. Zudem gibt es speziell gestaltete Häferl von Sandkünstlerin Irina Titova – ein besonderes Highlight für Sammler und Kinder. Kindermenüs zu fairen Preisen runden das familienfreundliche Angebot ab.

Öffnungszeiten und Details 8. November – 23. Dezember 2024: 10:00 – 21:00 Uhr 24. Dezember 2024: 10:00 – 16:00 Uhr 25. Dezember 2024 – 6. Januar 2025: 10:00 – 19:00 Uhr

Exklusive Weihnachtsfeiern in besonderer Kulisse

Firmen und private Gruppen haben die Möglichkeit, die Eisstockbahnen exklusiv für Weihnachtsfeiern zu mieten. Dies bietet eine einmalige Gelegenheit, das Jahr in der stimmungsvollen Kulisse des Schlosses Schönbrunn ausklingen zu lassen.