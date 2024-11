Hoffnung für Baby Leonidas: So könntest du zum Lebensretter werden

Veröffentlicht am 9. November 2024, 17:33 / ©Montage: Canva/ Geben für Leben

Oft ist eine Stammzelltransplantation die einzige Möglichkeit, das erkrankte Blutsystem zu erneuern. Besonders für Patienten ohne passende Spender in der Familie ist die Wahrscheinlichkeit, einen genetisch passenden Spender zu finden, gering. Jeder registrierte Spender erhöht die Chance, Leben zu retten und schwer kranken Menschen eine Zukunft zu ermöglichen.

Typisierungsaktion von jungen Kärntnern

Bereits im Mai haben junge Kärntner eine Typisierungsaktion unter dem Namen „Alt Genug“ veranstaltet, um auf das wichtige Thema aufmerksam zu machen. Während dem Benefiz Fußballturnier konnte man sich innerhalb von wenigen Minuten mit einem Wangenabstrich typisieren lassen.

Zwei Lebensretter aus Villach

Zwei Villacher konnten ebenfalls schon Leben retten und sind sehr stolz darauf. Letztes Jahr erhielt die 25-jährige Selina einen unerwarteten Anruf: Sie wurde darüber informiert, dass sie einem Mann aus Südeuropa die Chance auf ein zweites Leben schenken kann. Die Nachricht traf sie wie ein „positiver Schock“. Auch Bernhards Stammzellenspende rettet einer Leukämiepatientin aus Mitteleuropa das Leben. Als er sich typisieren ließ, wurde ihm erst bewusst, welche Bedeutung das für einen andren Menschen haben könnte.

Schock-Diagnose von Baby Leonidas

In ganz Österreich findet derzeit wieder eine Typisierungsaktion statt. Grund dafür ist auch Baby Leonidas. Als er nichts mehr gegessen und immer häufiger geweint hat, gingen die Eltern mit ihm zum Arzt. Dort erhielt man eine Schock-Diagnose: Akute Lymphatische Leukämie (ALL) – also Blutkrebs. Doch noch hat man Hoffnung, denn durch die Transplantation gesunder Stammzellen eines passenden Spenders könnte Leonidas geheilt werden und ein normales Leben führen.

Typisierungsaktion in Klagenfurt

Auch in Kärnten findet eine Typisierungsaktion statt: Von 15. bis 17. November 2024 haben Besucher der „Klagenfurter Gesund Leben Messe 2024“ die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen. Die einzige Voraussetzung ist, dass man zwischen 17 und 45 Jahre alt sein muss. Vielleicht bist du ein passender Spender für Baby Leonidas und kannst ihm so sein Leben retten.