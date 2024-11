SPÖ-Chef Michael Lindner tritt zurück: „Mehr Zeit für die Familie“

In einer Pressekonferenz am Samstag verkündete der oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Michael Lindner seinen Rücktritt. Der 41-Jährige nannte persönliche Gründe: Er wolle sich künftig mehr seiner Familie widmen und für seine zwei kleinen Söhne da sein. „Ich möchte ein Signal an alle Väter senden, sich verstärkt um ihre Kinder zu kümmern“, erklärte Lindner. Sein Rückzug sei keine einfache Entscheidung gewesen, so Lindner, aber er habe sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen. Besonders ein Buch über Kinder, die ohne Vater aufwachsen, habe ihn nachdenklich gestimmt und seine Entscheidung beeinflusst.

Stöger übernimmt vorübergehend die Parteiführung

Als interimistischer Nachfolger wurde der ehemalige Minister Alois Stöger benannt. Die SPÖ-Landesgremien werden am Montag über die weitere Vorgehensweise beraten. Lindner kündigte an, Ende November alle Funktionen innerhalb der SPÖ niederzulegen. Auch sein Sitz in der Landesregierung soll bald neu besetzt werden.

Politische Erfolge und Herausforderungen

Lindner hinterlässt in seiner kurzen Amtszeit einige markante Spuren. Er setzte sich für den Jugendschutz und ein neues Hundehaltegesetz ein, das nach einer tragischen Beißattacke eingeführt wurde. Zudem konnte er das Verbot von Nikotinbeuteln für Jugendliche durchsetzen. Innerhalb der SPÖ hatte Lindner auch als Stellvertreter von Bundesparteichef Andreas Babler fungiert, sich jedoch in der Vergangenheit für Hans-Peter Doskozil als Parteivorsitzenden ausgesprochen.

Reaktionen aus der Politik: Überraschung und Respekt

Parteikollegen und politische Mitbewerber reagierten überrascht, zeigten jedoch Verständnis. Die stellvertretende SPÖ-Landesvorsitzende Eva-Maria Holzleitner lobte Lindners Entscheidung, mehr Verantwortung in der Familie zu übernehmen. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte Respekt vor dieser persönlichen Entscheidung und bedankte sich für die Zusammenarbeit. Stefan Kaineder, Landessprecher der Grünen, betonte die Schwierigkeiten, Familie und Politik zu vereinen, und zeigte sich verständnisvoll. Von der FPÖ kamen ähnliche Töne, jedoch wurde auch auf die personellen Herausforderungen innerhalb der SPÖ Oberösterreich hingewiesen.

Ein emotionaler Abschied und Blick in die Zukunft

Lindner dankte zum Abschluss seiner Pressekonferenz seinen Weggefährten und Mitarbeitern. Er wolle die kommenden Wochen nutzen, um die Übergabe geordnet zu gestalten und dann mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. „Die Entscheidung, aufzuhören, war nicht leicht, aber es fühlt sich richtig an“, sagte er abschließend.