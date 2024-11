Judenburg: Brand in betreuter Wohneinrichtung

In Judenburg kam es am 9. November zu einem Brand in einer betreuten Wohneinrichtung.

Am 9. November wurde die Freiwillige Feuerwehr Judenburg-Stadt zu einem vermuteten Kabelbrand in einer betreuten Wohneinrichtung in der Konrad-Lorenz-Straße alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass der Brand in einer Außenwand, genauer gesagt im Bereich einer Zwischenklemmdose, entstanden war. „Die Einsatzkräfte mussten die Holzwand von außen öffnen, um an den Brandherd in der Wand zu gelangen“, erklärte Einsatzleiter BR Armin Eder. Mithilfe der Schnellangriffseinrichtung konnten die Glutnester schnell abgelöscht und ein größerer Brandschaden am Gebäude verhindert werden. Insgesamt waren drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Judenburg-Stadt im Einsatz. Nach etwa 45 Minuten konnte „Brand aus“ gemeldet werden.